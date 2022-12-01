更新｜灣仔駱克道住宅火警2死　死者心口有刀傷屬親戚關係　現場檢助燃劑火警有可疑

【11:12更新】灣仔駱克道275至277號金樂大廈6樓一單位2死火警，警方及消防在早上11時交代事件及初步調查結果，指火警造成2人死亡，另有1名女士吸入濃煙不適，兩名死者相信是親戚關係，現場找到助燃劑，消防認為火警有可疑，已轉交警方跟進。
警方灣仔警區助理指揮官(刑事)冼國明警司指，2名死者屬親戚關係，惟仍有待進一步確認，肇事單位約300呎，具一廳2房及洗手間，其中1名死者89歲，已在單位居住超過30年，他被發現在房間中，身體被燒焦，心口有2厘米被利器割傷的傷痕，該利器放在死者的旁邊；另1名死者在洗手間被發現，心口亦有1厘米的傷痕，兩人真正死因仍待法醫證實及檢驗。警方初步調查相信，案發時並無第3者，2人在案發前亦未有明顯爭吵的跡象，現場有2罐助燃劑，並發現利器，現階段不排除任何可能性，案件暫列作火警和屍體發現案，由灣仔重案組第一隊調查。
警：暫未見火警單位有不尋常擺設
消防則指，現場是6樓一個單位，凌晨3時許起火，到凌晨近5時救熄火警。行動中消防出動14輛消防車、4輛救護車，以及69名消防員及救護員進行救護，到場動用一條喉及兩隊煙帽隊，火場面積達5米乘8米，過程中消防疏散14人，另有25人自行到安全地方。消防認為火警有可疑，已轉交警方跟進。
被問到肇事單位是否像平常家庭的擺設，警方回應指，目前僅能表示現階段看不到單位有很多不尋常的擺設，惟由於單位全部被燒焦，難以交代現場單位情況。
【08:26更新】灣仔有住宅單位發生火警，2名男子死亡，另有1名女子懷疑吸入濃煙不適。凌晨3時許，警方接獲多人報案，指駱克道275至277號金樂大廈有單位起火，消防出動一條喉及派出2隊煙帽隊滅火，1個多小時後將火救熄，消防員在起火單位內發現一名年約30歲男子死亡，另外一名年約50至60歲男子昏迷，送院後證實死亡。據指2名死者為父子，其中兒子有刀傷。火警期間有逾20人疏散。
事發於凌晨3時許，駱克道275至277號金樂大廈有單位著火，火勢猛烈，濃煙向上湧，多人報警求助，消防接報到場架起雲梯灌救，並出動2隊煙帽隊撲火。到凌晨近5時救熄火警，消防員在起火單位內發現2名男子，其中1名年約30歲男子現場證實死亡，另一名年約50至60歲男子昏迷，送院後亦證實不治，另外有1名女子懷疑吸入濃煙不適，由救護員治理。火警中有有逾20人在消防協助下或自行疏散到安全地方，正調查起火原因。