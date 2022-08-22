更新｜熱帶風暴馬鞍迫港　天文台：明晚考慮發一號戒備信號

【17:18更新】天文台表示，熱帶風暴「馬鞍」目前集結在碧瑤以東約320公里，預料向西北移動，大致移向呂宋北部。天文台預料「馬鞍」會在明(23日)晚較後時間進入本港800公里內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。「馬鞍」會在星期三及星期四繼續靠近廣東沿岸，並逐漸增強，預計本港天氣會在星期三稍後轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強，星期四(25日)本港風力將進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。由於星期四(25日)正值天文大潮，本港水位有機會升得更高，低窪地方有水浸風險。

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【12:50更新】天文台在中午12時45分更新消息，指位於呂宋以東海域熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為馬鞍，在正午12時，馬鞍集結在碧瑤以東約380公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。

周三後天氣轉壞 周四有狂風大驟雨

至於今日天氣大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風，展望未來一兩日酷熱及有煙霞，周三(24日)後天氣轉壞，海有湧浪，周四(25日)風勢顯著增強，有狂風大驟雨，海有大浪。