更新｜玩Parkour跳上輕鐵車頂拍夜景　3男准保釋候查

警方日前拘捕3名男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪，表示留意到有網上影片，有人跳上輕鐵列車車頂拍攝，不但危害個人安全，更有機會影響公共安全。警方今日(12日)指，該3名男子已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到。

到 屯門輕鐵站跳車離開

近日網上有片段流傳，顯示2名青年在屯門市中心站月台頂，跳上一列輕鐵車頂，期間以手機拍攝夜景，至列車抵達屯門站站後，再跳落車離去。港鐵當時指，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為影響行車安全的片段，已經報警，會全力協助警方調查，呼籲市民顧己及人，不應作出任何不適當及危及個人人身安全行為。

警方前晚(10日)表示，留意到有關影片，並在當日在沙田、上水及屯門區拘捕3名本地男子，指他們有人多次進行違法行為，包括跳上一列輕鐵列車車頂、擅自進入一施工地盤及攀爬天秤等，批評有關行為不但危害個人安全，更有機會影響公共安全。該3名被捕人年齡介乎21至24歲，分別報稱任職送貨員、機械維修員和學生；同時警方3部手提電話、一部無人機、一部相機、一部平板電腦及一部運動攝錄機。