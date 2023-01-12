更新｜玩Parkour跳上輕鐵車頂拍夜景　3男准保釋候查

【1月12日15:25更新】新增3名男子已獲准保釋候查
警方日前拘捕3名男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪，表示留意到有網上影片，有人跳上輕鐵列車車頂拍攝，不但危害個人安全，更有機會影響公共安全。警方今日(12日)指，該3名男子已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到。
到屯門輕鐵站跳車離開
近日網上有片段流傳，顯示2名青年在屯門市中心站月台頂，跳上一列輕鐵車頂，期間以手機拍攝夜景，至列車抵達屯門站站後，再跳落車離去。港鐵當時指，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為影響行車安全的片段，已經報警，會全力協助警方調查，呼籲市民顧己及人，不應作出任何不適當及危及個人人身安全行為。
警方前晚(10日)表示，留意到有關影片，並在當日在沙田、上水及屯門區拘捕3名本地男子，指他們有人多次進行違法行為，包括跳上一列輕鐵列車車頂、擅自進入一施工地盤及攀爬天秤等，批評有關行為不但危害個人安全，更有機會影響公共安全。該3名被捕人年齡介乎21至24歲，分別報稱任職送貨員、機械維修員和學生；同時警方3部手提電話、一部無人機、一部相機、一部平板電腦及一部運動攝錄機。
青年：為你哋介紹屯門嘅夜景
Instagram(IG)帳戶「tong_dogdogdog」昨晚上載一段影片，其中一段長約1分25秒名為「第二章之《Thomas騎乘位》」片段，顯示2名青年在屯門市中心站的天橋位置，跳上市中心站月台的瓦頂，其中1人在鏡頭前表示：「呢一刻係我人生(心臟)跳得最快嘅一分鐘」，待一列輕鐵到站的時再跳上車頂，再抓住車頂突起的部分。列車開動時，他們大喊「Let’s Go！嘩」、「屯門界KOL亨哥」，狀甚興奮，更直呼「為你哋介紹屯門嘅夜景」，隨即拍攝四周環境。影片可見2人均沒有保護裝備，輕鐵高速行駛，險象環生。隨後輕鐵駛入屯門站，2名青年隨即從車頂一躍而下，直往屯門方向狂奔，之後跑到一個空礦位置時喘氣興奮地笑。