更新｜習近平接見李家超  稱中央落實一國兩制決心從未動搖

【16:59更新】在北京，國家主席習近平下午接見候任特首李家超，他祝賀李家超當選行政長官，又讚揚他愛國愛港立場堅定，敢於擔當，積極作為，並指李家超對於維護國家安全及香港繁榮穩定履職盡責、作出貢獻，形容「中央對他充分肯定，也是充分信任」。

習近平又說，實驗證明新選舉制度對落實「愛國者治港」、保障香港對市民行使當家作主權利，推動形成社會各階層、各界別齊心協力、建設香港的良好局面，都發揮決定性作用，形容是一套符合「一國兩制」方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，強調必須倍加珍惜，長期堅持。習近平指出，今年是香港回歸25周年，儘管經歷風雨挑戰，但「一國兩制」取得的成功是舉世公認，中央落實「一國兩制」決心從未動搖，更不會改變。

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【13:24更新】赴北京接受特首任命的候任行政長官李家超，今早乘坐座駕，離開釣魚台國賓館到中南海，他在紫光閣獲國務院總理李克強接見，並獲頒發國務院令，正式任命為香港特區第六任行政長官。國務院副總理韓正及李家超夫人林麗嬋亦在場。

李克強：落實好對特區全面管治權

李克強表示，中央政府將會一如既往，全面準確貫徹「一國兩制，港人治港，高度自治」的施政方針，並落實好中央對特區政府及特區的全面管治權，堅決落實「愛國者治港」，也會全面支持行政長官及特區政府依法施政，發展經濟和改善民生，發揮國家所需、香港所長，更好融入國家發展大局，保持香港繁榮穩定。李克強相信並期待新一屆特區政府廣泛團結香港各界人士，積極回應社會關切，不斷提升治理效能，鞏固和提升香港的國際金融、貿易和航運三大中心地位。

李家超就表示，深感慶幸獲頒國務院令任命為行政長官，他定必全力以赴，不負中央對港的信任和香港市民的期望，在香港回歸祖國25周年的重要時刻，深深明白所肩負責任是何等重大，他將忠誠帶領特區政府，按照《基本法》全面準確落實「一國兩制、港人治港、高度自治」。

行程閉環管理 明天返港見傳媒

此外，李家超預料下午會獲國家主席習近平接見，另因疫情關係，李家超在北京行程要閉環管理，明天返港後才會見傳媒。

候任行政長官李家超上周六赴北京，接受特首任命。候任行政長官辦公室表示，陪同他赴京的官員包括候任行政長官私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德，期間李家超夫人亦會同行。