更新｜荃灣海角街地盤三級火2傷　消防：現場無危險品起火原因待調查 (有片)

11:55更新：荃灣海角街地盤三級火警，警方、消防及救護員代表近中午時見傳媒，交代起火原因。

消防表示，火警中出動290名消防及救護員，並派出60輛消防車及9輛救護車，由於起火的是地盤中心一幢兩層高的鋅鐵搭建的構築物，面積達15乘20米，由於火場面積大，間隔複雜，加上經4小時燃燒，構築物部分鋅鐵扭曲，令結構出現潛在風險，對灌救造成困難。

消防稱，火警現場並無存放危險品，起火原因仍在調查，火警中有2名地盤監督逃生時受傷，均有骨折情況。

11:00更新：荃灣清晨發生三級火，政府表示，火勢於上午9時43分受到包圍，於上午10時32分受控，並於上午10時50分大致被救熄，期間消防動曾用4條喉及3隊煙帽隊灌救，火警中兩人受傷，送往仁濟醫院治理。

荃灣清晨發生三級火，海角街近荃灣路橋底一個渠務署地盤的組合屋起火，現場多次傳出爆炸聲，大量濃煙直湧半空籠罩行車天橋，警方及消防接報到場，消防隨即派出兩隊煙帽隊及開動4條喉灌救，其後後將火升為三級。事件中有2名工人逃生時受傷，據報其中1人逃生時由高處墮下，一度昏迷，2名傷者由救護車送院治理。