更新｜西餅店Crostini全線結業　網民批執都仲賣餅卡　海關展開調查

連鎖西餅店Crostini宣布全線結業，門市營業至昨日。Crostini負責人表示，政府暫緩追租令後，遭業主追租，無辦法下才宣布結業。
Crostini：疫下經營環境惡劣
Crostini在社交網站facebook發聲明公布有關消息，指疫情下百業蕭條，自2020年開始，經營環境十分惡劣，公司很可惜未能力挽狂瀾，只能「無奈地作出一個非常沉重及失望的決定」，門市將會營業至昨日(13日)，之後將會全線結束營業。Crostini對所有顧客及員工致十萬分的抱歉，並感謝每一位顧客、同事和合作夥伴的支持。
對於Crostini宣布結業，不少網民在帖文下留言，批評公司通知期太短，仍有餅卡未兌換，要求賠償，有人表示「咁coupon點呀？」、「有冇搞錯，婚展買咗啲餅咭點算先？明明執都仲賣餅咭。」有網民開設「苦主」群組，並揚言出律師信追討損失，當中有苦主購買了大批婚禮禮餅券，表示未能兌現。
負責人：暫緩追租令後無力交租
Crostini負責人黃光輝表示，政府暫緩追租措施於7月完結，被業主追租，雖然一直有與商場商量如何處理，惟處理不到，所以沒法再經營下去，昨日才決定結業。被問到有顧客認為明知要結業但仍賣餅卡，他表示原本無結業打算，但真是被迫到沒辦法，現在只能讓清盤官去處理這個問題。
海關調查事件 設專隊協助受影響顧客
本報記者到Crostini銅鑼灣時代廣場一間分店視察，發現分店落閘沒有營業，閘上貼上海關告示，指已就事件展開調查，並成立專責隊伍協助受影響的顧客。海關呼籲市民如發現任何懷疑違反《商品說明條例》事宜，應聯絡海關作出舉報。
工會料影響逾百員工 涉欠薪300萬
飲食業職工總會今日在社交平台稱，收到約30名Crostini兼職及全職員工的求助，有員工指餅店自8月起欠薪，近日已未能聯絡僱主，個別分店數日前已關閉，員工感到無助。工會指，鴻膳有限公司經營旗下的Crostini，拖欠僱員8月及9月份工資，估計涉及約100多名僱員及約300萬欠薪等補償。工會呼籲僱主盡快現身交代事件，並在下午為員工舉行追討大會，解釋追討欠薪流程等。