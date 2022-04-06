更新｜警國安處拘6人涉煽動意圖罪　據悉包括職工盟前副主席鄧建華

繼警方國安處上周搜查已宣布解散的職工盟多個地點，以及將多名成員包括正在還押的李卓人等帶署調查後，警方國安處今早拘捕職工盟前副主席鄧建華等6人，涉嫌在早前在法院作出一些煽動在場其他公眾人士擾亂法庭秩序的行為，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或離叛。

警方國安處指，拘捕4男2女涉嫌違反《香港國安法》，並在早上於全港不同地區，包括天后、旺角、牛頭角、荃灣、上水及長洲採取執法行動，拘捕該6人，年齡介乎32至67歲，指他們涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪，目前被捕男女現被扣留調查。

警搜查住所 檢串謀到法庭滋擾記錄

警方指，該6名被捕男女涉嫌於2021年12月至2022年1月期間在不同法院，包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴和法庭運作，並且根據法庭手令，搜查被捕人住所，並檢取一批涉嫌與案有關物品，包括串謀到法庭作出滋擾行為的記錄。

早前，警方引用《社團條例》，向已啟動解散程序的職工盟索取收入來源及開支等資料，惟職工盟涉未有按法例要求提交資料，警方國安處人員上周四持法庭手令，搜查職工盟3個相關地點，檢走大批證物，前主席黃迺元、前副主席鄧建華、前司庫鍾松輝等被帶返警署協助調查，其後獲准離開，而在囚的前秘書長李卓人亦據悉受查。