更新｜警坪洲處理投訴遇襲開3槍　菲漢中槍危殆　警：使用槍械係應該

坪洲昨晚年初三赤口(24日)發生警員開槍事件。有警員處理噪音投訴期間，懷疑遇襲開了3槍，事件中一名菲律賓籍男中槍送院，目前情況危殆，兩名警員則告受傷，另一名菲律賓籍男子則涉嫌襲警及阻差辦公被捕。警方在今日下午(25日)交代案情，表示涉事警員是在生命受到威脅的情況下開槍，認為「使用槍械係應該」。

指涉事菲漢 「幾兇殘」 警生命受威脅下開槍

警方水警總區刑事部署理警司歐陽基及長洲分區指揮官陳淑君分別交代案情。歐陽基表示，警方昨晚8時已經收到涉事單位的噪音投訴，在給予警告後，再在10時40分收到噪音投訴，2名警員前往上址調查，當時單位內有4男4女正進行燒烤聚會，其中一名警員被一名身高1.8米的菲律賓籍男子叉頸襲擊，並且推警員落樓。警方形容該名菲律賓籍男子叉身型魁梧，行為「幾兇殘」，導致警部頸部留有血印，懷疑他受到酒精影響，被襲警員在被持續施襲，在生命受到威脅及身體可能受到傷害的情況下，警告無效，遂向菲漢開了3槍。

警方指，該名施襲的菲律賓籍男子持有香港身份證，至於他當時有否手持武器則仍在調查中，並指該名菲漢當時滿身酒氣，現場檢獲酒精空瓶等，認為開槍警員是根據使用武力守則，在生命受到威脅情況下，使用「槍械係應該」。

開槍警員任職逾35年 工作未曾開過槍

長洲分區指揮官陳淑君表示，開槍警員加入警隊超過35年，期間在警務工作上未曾開過槍。至於涉案菲漢所中3槍的位置，歐陽基指傷者仍在救治中，其傷勢及中槍位置須待醫生給予詳細報告。

另外現場消息指，事發時一群菲籍人士在上址一劏房飲酒談天，酣醉間發出噪音，街坊報警投訴，兩名警員遂前往調查。至於警員開槍期間，有彈頭穿身體而出，遺落永安街，由機動部隊人員地氈式搜查尋回。