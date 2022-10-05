更新｜陳茂波：今波疫情基本受控　政府正努力讓社會經濟復常

【12:20更新】財政司長陳茂波今早(5日)率領官員出席立法會第三次的前廳交流會，討論金融、經濟、土地發展、房屋供應、運輸物流及創新科技等議題。會後陳茂波表示，交流會氣氛良好，討論熱烈，令政府更了解社情民意，政策更貼近市民需要。被問到何時會將入境檢疫政策調整至「0+0」，陳茂波表示，政府在疫情方面不能掉以輕心，但本港這一波疫情已基本受控，正努力讓經濟和社會復常。

陳茂波指，政府一直採取精準和實證為本的防疫措施，以科學證據為本，同時要精準地做，以最低成本，最大範圍恢復社會和經濟活動，以至對外往還，政府知道對疫情不能掉以輕心，但亦知道本港經濟和社會活動要盡快復常，強調政府正朝這個方向不斷努力。

指有信心 國際金融峰會辦得成功

對於本港經濟情況，他表示近期息率上升，加上地緣政治因素，本港出口表現和金融市場都受到影響，坦言本港經濟今年亦會出現負增長，他預計明年經濟亦會有挑戰，惟他指有大灣區發展助力，加上政府會更積極推動經濟發展，他仍對本港中長期的經濟表現有信心。他又指，有信心11月份舉辦的國際金融峰會能辦得成功，又指特首李家超約兩周後會發表《施政報告》，在吸引外資、企業和人才都會有措施。

立法會主席梁君彥表示，今日有70議員出席是次前廳交流會，剛巧政府放寛入境檢疫措施，市民希望政府再出「連環拳」，令本港經濟更快復甦，因此議員在會上聚焦與官員交流如何加快通關，吸引人才，發展金融及創新科技，重拾經濟動力等，同時政府亦希望房屋基建、土地發展及物流運輸等，期望有關提升香港競爭力的意見，能夠納入兩周後發表的《施政報告》中。