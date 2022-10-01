更新｜香格里拉8酒店被入侵客戶資料外洩　私隱公署：或影響逾29萬香港客戶

香格里拉集團昨日(9月30日)在官網發布資訊安全事件公告，指旗下8間位於香港、新加坡、東京、台北及清邁的酒店，早前遭「專業網絡攻擊者」入侵，繞過集團的IT安全監察系統，進入有關酒店的客戶資料庫，使部分客人及聯繫資料外洩。集團向客戶致歉，又指已通報各地相關機構，並採取所有必要措施調查和控制事件帶來的影響。

3 間屬香港酒店

該8間遭黑客入侵的酒店，涉及3間屬香港的酒店，包括：

香港港島香格里拉

香港嘉里酒店

香港九龍香格里拉

新加坡香格里拉公寓

新加坡香格里拉

清邁香格里拉

台北遠東香格里拉

東京香格里拉

集團： 未證實資料遭不當使用

香格里拉集團解釋，該「專業網絡攻擊者」在今年5月至7月期間，非法進入8間酒店的客人資料庫，受事件影響的酒店資料庫，存有客人的聯絡資料，但個人資料如出生日期，身份證及護照號碼和信用卡資料已經過加密保護，未有證據顯示客人的資料遭不當使用。

集團指，經調查有部分檔案從這些資料庫中外洩，但無法確認這些資料檔的內容，又指相關事件亦未有影響集團運作，已採取措施加強網絡、系統及資料庫的保安。

個人資料私隱專員公署回覆傳媒查詢時指，前晚收到通報，可能有超過29萬名香港客戶的個人資料受影響，考慮到事故性質及受影響的人數眾多，公署已展開循規審查，暫時未接獲市民就有關事故的查詢。公署又指，香格里拉知悉事故後超過2個月才正式通報及通知客戶，對此表示失望。