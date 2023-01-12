更新｜「香港新音樂之父」林樂培逝世享年96歲　楊潤雄：深表惋惜

被譽為「香港新音樂之父」林樂培，於昨晨(11日)逝世，享年96歲。其女兒Kathy在社交媒體Facebook發文公布，「96歲的身體，多多少少也有些毛病；時候到了，樂曲終了，但『林大師』的音樂不會因此而停下來。相信大家會在他的作品中回憶過往相交點滴，在每週的彌撒唱起他的『天主經』時都會想起他。」她又稱，謝謝各位紀念，若有進一步消息會再告知。對於林樂培逝世，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示深表惋惜及難過。

生於澳門長於香港

林樂培1926年生於澳門，1947年來港，參與組建中英樂團，擔任小提琴手。後來他赴笈加拿大，獲頒多倫多皇家音樂學院作曲文憑；1960年代初到美國南加州大學，向三屆奧斯卡金像獎電影音樂得主羅沙，學習電影作曲及配樂。

畢業回港後，林樂培曾任職麗的電視，擔任文化及綜合節目的編導，又為香港電台第四台及電視部，製作多個深入民心的古典音樂節目。

林樂培擔任香港中樂團名譽顧問和客席指揮，期間創作秋決和昆蟲世界等經典名曲，多年來中樂團經常在出訪時，選奏這兩首作品，演出城市超過20個。

楊潤雄：林畢生奉獻音樂貢獻良多

對於林樂培逝世，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示深表惋惜，指林樂培協助創辦香港作曲家及作詞家協會，以及香港作曲家聯會，並任名譽會長，又曾於香港大學和香港中文大學擔任不同教職，致力普及音樂欣賞，作育英才，讚揚他在古典和現代音樂領域均有開拓性創作，畢生奉獻予音樂，貢獻良多，啓發不少後輩，對其離世深感難過。