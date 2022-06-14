更新｜龍翔道天橋吊臂車翻側　往觀塘方向近彩虹邨全線解封

【09:37更新】運輸署表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的慢線現已解封，車龍有待消散。

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【09:28更新】一架重型吊臂車今早在龍翔道往觀塘方向彩虹邨對開翻側，導致龍翔道往觀塘方向近彩虹邨全線一度封閉。運輸署在9時20分表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的快線現已解封；龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的慢線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

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【07:50更新】一架重型吊臂車在龍翔道往觀塘方向彩虹邨對開翻側，司機自行離開車廂，沒有受傷，拒絕送院。現時龍翔道觀塘方向近彩虹邨全線封閉，往荃灣方向快線封閉，現場交通擠塞，龍尾蒲崗村道，運輸署呼籲駕駛人士改用其他道路。受意外影響，多條巴士路線須改道。



