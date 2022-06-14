熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 消費券2022 父親節2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
本地
2022-06-14 09:40:00

更新｜龍翔道天橋吊臂車翻側　往觀塘方向近彩虹邨全線解封

分享：

【09:37更新】運輸署表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的慢線現已解封，車龍有待消散。

-----------

【09:28更新】一架重型吊臂車今早在龍翔道往觀塘方向彩虹邨對開翻側，導致龍翔道往觀塘方向近彩虹邨全線一度封閉。運輸署在9時20分表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的快線現已解封；龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的慢線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

-----------

【07:50更新】一架重型吊臂車在龍翔道往觀塘方向彩虹邨對開翻側，司機自行離開車廂，沒有受傷，拒絕送院。現時龍翔道觀塘方向近彩虹邨全線封閉，往荃灣方向快線封閉，現場交通擠塞，龍尾蒲崗村道，運輸署呼籲駕駛人士改用其他道路。受意外影響，多條巴士路線須改道。

吊臂車在龍翔道近彩虹邨翻側，往觀塘方向全線封閉。(馬路的事(即時交通資訊區)@FB)

吊臂車在龍翔道近彩虹邨翻側，往觀塘方向全線封閉。(馬路的事(即時交通資訊區)@FB)

清晨近5時許，一架重型吊臂車沿龍翔道東行駛近彩虹邨對開橋面時，突然失控撞向路中石壆，繼而向左翻側，男司機擦傷無礙，自行爬出車廂，拒絕送院。吊臂車橫臥路中，數米石壆被撞散及碎裂，石屎散在一地，現場交通嚴重受阻。

吊臂車橫臥路中，數米石壆被撞散及碎裂，石屎散在一地，現場交通嚴重受阻。(馬路的事(即時交通資訊區)@FB)

吊臂車橫臥路中，數米石壆被撞散及碎裂，石屎散在一地，現場交通嚴重受阻。(馬路的事(即時交通資訊區)@FB)

多條巴士線需要改道

運輸署於上午618分宣布，龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨全線仍然封閉、而龍翔道天橋(往荃灣方向)近彩虹邨的快線亦仍封閉，現時上址交通繁忙，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，或請考慮改用其他道路。

受意外影響，多條巴士路線須改道，包括：15A384074A8080P89A29E22E22AE22S

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受