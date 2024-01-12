更新iPad致電子筆記「全部冇晒」 聖羅撒書院認失誤 近百人延考試

近年不少學校實行自攜裝置，學生用平板電腦學習及寫筆記。沙田有中學生於社交平台投訴，校方突然在考試期間為全校iPad更新筆記系統，導致學生所寫的筆記「全部冇晒」影響溫習進度。聖羅撒書院向傳媒證實事件，指周一（8日）更新程式出現技術困難及人為失誤，為顧及考試公平，決定延期考試，3個年級近百人影響，對家長及學生帶來的影響深感抱歉。
facebook專頁「名校Secrets 2.0」登出帖文，不點名稱沙田一女校突然在考試周為全校iPad更新GoodNotes 6，投稿人稱原本GoodNotes 5的筆記「全部冇晒」。副校長在早會向學生致歉，聲稱是技術問題，並突然宣布延遲當日及之後的考試，讓受影響的級別放一星期假溫習，之後再考試。事主表示，不少同學感不滿，學生已犧牲聖誕假玩樂時間留家溫習，現時不但筆記消失，還把考試期加長，影響她們的試後安排。事主表示希望學校能夠嚴肅對待是次事件，避免同類事件再次發生。
學生不滿考試期加長 影響試後安排
聖羅撒書院回覆傳媒稱，按指引系統需升級，以讓學生免費用GoodNotes，技術部門於周一更新程式時，因技術困難及人為失誤，導致3個年級的學生遺失GoodNotes上的資料，初步估計近100人受影響。校方事發後即時檢查系統嘗試修復，並聯絡供應商尋求協助，亦召開緊急會議評估。校方稱為減低對學生學習影響，教師利用網上學習平台重新發布筆記，並鼓勵學生互相幫助，向受影響的同學分享筆記。事件正值中期試，為顧及考試的公平性，校方決定將考試延期，並於周二早會向受影響級別學生交代情況。
聖羅撒書院就事件對家長及學生帶來的影響深感抱歉。班主任逐一致電家長，關心學生的學習和情緒。校方亦就事件與教育局、家長教師會及應用程式開發商保持緊密溝通，又指已全面檢視以防事件再發生。
教育局稱已接獲學校通報，得悉學校已跟進事件並展開調查。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供適切支援及建議。