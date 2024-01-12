更新iPad致電子筆記「全部冇晒」 聖羅撒書院認失誤 近百人延考試

聖羅撒書院向傳媒證實事件，指周一（8日）更新程式出現技術困難及人為失誤，為顧及考試公平，決定延期考試，3個年級近百人影響，對家長及學生帶來的影響深感抱歉。

近年不少學校實行自攜裝置，學生用平板電腦學習及寫筆記。沙田有中學生於社交平台投訴，校方突然在考試期間為全校iPad更新筆記系統，導致學生所寫的筆記「全部冇晒」影響溫習進度。聖羅撒書院向傳媒證實事件，指周一（8日）更新程式出現技術困難及人為失誤，為顧及考試公平，決定延期考試，3個年級近百人影響，對家長及學生帶來的影響深感抱歉。

facebook專頁「名校Secrets 2.0」登出帖文，不點名稱沙田一女校突然在考試周為全校iPad更新GoodNotes 6，投稿人稱原本GoodNotes 5的筆記「全部冇晒」。副校長在早會向學生致歉，聲稱是技術問題，並突然宣布延遲當日及之後的考試，讓受影響的級別放一星期假溫習，之後再考試。事主表示，不少同學感不滿，學生已犧牲聖誕假玩樂時間留家溫習，現時不但筆記消失，還把考試期加長，影響她們的試後安排。事主表示希望學校能夠嚴肅對待是次事件，避免同類事件再次發生。