更生人士跑出新生 運動改變人生基金會 自由跑團隊 參賽渣馬

戒毒說來容易做來難，戒過幾次仍身陷毒海的個案亦不少。毒齡接近5年、現已成功戒毒的Peter(化名)，年少時誤交損友沾上毒癮，更因此入獄。出獄後Peter尋求改變，在思定會介紹下加入運動改變人生基金會「自由跑」團隊，以跑步獲得快樂和成就，在義工和朋友的陪伴下脫離「一日吸毒，一世吸毒」的困局，並一同備戰香港馬拉松10公里。

現年46歲的Peter年輕時已經與跑步結緣，奈何意志不夠堅定，不但放棄跑步亦無法抵禦毒品帶來的快感。出獄後Peter曾多次詢問其他吸毒者，「無一個話會唔再食毒品」，他害怕因身邊吸毒者圈子而再次吸毒，決定繼續嘗試以跑步改變自己。

在自由跑隊中，Peter每星期也會與教練和朋友同行努力練習，練習後亦有在分享會談及跑步及生活面對的困難。Peter因吸毒後遺症，「跑嘅時候，個腦會隱隱作痛」，且年紀大令跑步格外辛苦；幸有朋友支持讓他堅持訓練，「大家一齊做會有種動力」。他現已可完成接近十公里，而分享會的交流環節也令他感到各界關懷更生人士。

Peter的進步不只於跑步，他的性格亦有所改變。自由跑義工陸端宜表示，「佢加入初期幾乎唔出聲」，後來則願意主動打招呼和分享生活見聞，「感覺到大家係雙向溝通」；而她亦從Peter的經歷中看出誠懇與改變的決心，直言活動令參加者和義工教學相長、互相學習。

身兼自由跑行政總監及總教練的吳國全亦指，Peter起初看來非常迷茫，且第一次參加訓練便令他大吃一驚，「第一日嚟已經想退出，中途都有幾次冇出現。」幸好Peter內心渴望改變而繼續接受訓練，現在更成為自由跑大使，將人生經歷帶入學校，宣傳跑步正向生活、呼籲青少年拒絕毒品和罪惡。