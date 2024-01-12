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2024-01-12 04:31:52
日報

更生人士跑出新生 運動改變人生基金會 自由跑團隊 參賽渣馬

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渣馬 自由跑 運動改變人生基金會

自由跑隊正積極備戰今年渣馬10公里賽事。

戒毒說來容易做來難，戒過幾次仍身陷毒海的個案亦不少。毒齡接近5年、現已成功戒毒的Peter(化名)，年少時誤交損友沾上毒癮，更因此入獄。出獄後Peter尋求改變，在思定會介紹下加入運動改變人生基金會「自由跑」團隊，以跑步獲得快樂和成就，在義工和朋友的陪伴下脫離「一日吸毒，一世吸毒」的困局，並一同備戰香港馬拉松10公里。

記者、攝影：李朗僑

渣馬 自由跑團隊 運動改變人生基金會

(左起)陸端宜、Peter及吳國全。

現年46歲的Peter年輕時已經與跑步結緣，奈何意志不夠堅定，不但放棄跑步亦無法抵禦毒品帶來的快感。出獄後Peter曾多次詢問其他吸毒者，「無一個話會唔再食毒品」，他害怕因身邊吸毒者圈子而再次吸毒，決定繼續嘗試以跑步改變自己。

在自由跑隊中，Peter每星期也會與教練和朋友同行努力練習，練習後亦有在分享會談及跑步及生活面對的困難。Peter因吸毒後遺症，「跑嘅時候，個腦會隱隱作痛」，且年紀大令跑步格外辛苦；幸有朋友支持讓他堅持訓練，「大家一齊做會有種動力」。他現已可完成接近十公里，而分享會的交流環節也令他感到各界關懷更生人士。

Peter的進步不只於跑步，他的性格亦有所改變。自由跑義工陸端宜表示，「佢加入初期幾乎唔出聲」，後來則願意主動打招呼和分享生活見聞，「感覺到大家係雙向溝通」；而她亦從Peter的經歷中看出誠懇與改變的決心，直言活動令參加者和義工教學相長、互相學習。

身兼自由跑行政總監及總教練的吳國全亦指，Peter起初看來非常迷茫，且第一次參加訓練便令他大吃一驚，「第一日嚟已經想退出，中途都有幾次冇出現。」幸好Peter內心渴望改變而繼續接受訓練，現在更成為自由跑大使，將人生經歷帶入學校，宣傳跑步正向生活、呼籲青少年拒絕毒品和罪惡。

渣馬 運動改變人生基金會 自由跑

Peter慶幸有教練和朋友支持。

渣馬 運動改變人生基金會 自由跑團隊

Peter(左)每星期也會與教練和朋友同行努力練習。

義工到監獄協助培養運動習慣

吳國全又提到，自由跑為「運動改變人生基金會」項目之一，獲懲教署體育會贊助。接受其轉介更新人士，並安排義工到赤柱監獄，荔枝角收押所，喜靈洲戒毒所透過運動工具及成長思維進行輔導；更新人士出獄後基金會亦會繼續跟進，把更新人士推薦其他機構培訓專業服務，協助尋求就業機會，以改過自新減少重犯。

渣打馬拉松2024將於本月21日舉行，包括Peter在內的自由跑隊正積極備戰10公里賽事，力求完成人生創舉，讓付出的努力得到回報。吳國全指，基金會亦參加馬拉松慈善計劃，慈善計劃善款有助維持基金會服務，同時擴闊自由跑隊在不同地區開設跑步訓練基地，慈善名額給更生人士參賽渣馬。

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