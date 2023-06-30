書展下月中舉行 門票升兩成 貿發局︰15年來首加價

香港文化盛事「香港書展」下月19至25日在灣仔會展舉行。今屆書展以「兒童及青少年文學」為主題，在場內場外舉辦逾600項文化活動。成人票價增兩成、至30元，主辦方貿發局解釋，票價是15年來首次調整，面對通脹和最低工資上漲，加價是正常和應該做的事。另外，貿發局強調，不會預先審查書籍，惟書商需要守法，又指不評論個別書商被拒參展原因。

今年書展標準門票由25元升至30元，貿發局副總裁張淑芬解釋，書展須聘大量臨時工，面對通脹和最低工資上漲，加價是正常和應該做的事，直言即使加價仍不能完全抵銷支出。至於小童票價10元、長者及3歲或以下小童免費等優惠則維持不變。

港區國安法生效，被問及大會會否巡視參展商有否出售不利國家安全的書籍，或設書籍審查機制。張淑芬強調，大會不會預先審查書籍和設「禁書」名單，只會禁止書商展出涉及淫褻、不雅或暴力的書籍，並相信參展商多年來都可以遵守相關的簡單規矩，亦會遵守包括《港區國安法》等香港法律。至於有否拒絕書商參展，她則指每年均有展商被拒參展，不評論相關個案。

書展中市民除了可以博覽群書、聆聽作家講座外，大會設有多個展區讓市民參觀，「年度主題作家」將聚焦於阿濃、韋婭等作家的精選書目及珍貴藏品，「文藝廊」則以黃飛鴻作為嶺南文化的代表人物，透過書籍和武術雜誌展示當地文化；新設「國際文藝廊」展區，則會展出法國、韓國、瑞士等24個國家及地區的文學及藝術展品。