書展今一連七日灣仔開鑼 書商憂天氣損人流 望折扣吸引入場

電影《九龍城寨•圍城》大受好評，並掀起港產片熱潮。第三十四屆書展今日開鑼，以「影視文學」為年度主題，除了邀得多位作家和導演到場分享外，更設經典影視作品展覽，遊人可「邊看電影邊看小說原著」，場內亦展示九龍寨城微縮模型。貿發局相信，交通配套便利下，方便大灣區居民來港參與書展，有信心今年書展能吸引較多市民。但近日天氣不穩，有書商擔心影響客流，希望折扣能夠吸引市民入場。
香港書展今天起一連7天在灣仔會展舉行，同期舉行運動消閑博覽及零食世界，三項活動合共有760個展商參與。書展設「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等活動。當中位於一樓場內的世界文化藝術廊，設有小說改編的電影作品區域，展出部分電影和小說原作，如《九龍城寨·圍城》微縮模型，遊人可以從文字及影像去細味不同影視文學作品，發掘閱讀樂趣。貿發局副總裁張淑芬表示，交通配套便利下，如深中通道及港鐵會展站啟用後，可便利大灣區居民前來參與書展，有信心今年書展能吸引較多市民。
除了主題活動外，場內續有不同書商提供各式各樣書籍。城邦出版集團副總經理陳國華表示，今年主打「旅遊文學」類書籍，平均售價為130元，而折扣則維持最低六折。他坦言近日天氣不穩或影響人流，「呢場雨可能落一星期，落雨啲人買書會唔方便」，他希望人流可與去年差不多。陳國華又擔心，港人北上影響銷情，因近來人民幣兌港元匯率變低，內地書價開始下降，加上內地網絡小說在港流行，相信港人北上對書商帶來挑戰。
購5本以上練習享八折
每次書展都會有家長大手購入補充練習，香港教育圖書有限公司營銷總監林銀平表示，今年補充練習價格與去年相若，「一本小學練習約70元」；又指家長買練習5本以上可享八折、10本以上七五折。她相信折扣幅度可吸引市民入場，再現大批家長搶購練習，但亦擔心天雨影響書展，「萬一打風少開一日(銷情)一定衰過去年」。
書展外，會展五樓同期將舉行香港運動消閒博覽及零食世界兩大活動，成人票價維持30元，入場人士一票在手，可以參與三大夏日文化消閒盛事。市民在場內可參與多項體育活動和選購零食，如香港遊樂場協會就提供大型繩網陣、乒乓波遊戲等活動讓市民體驗。
適逢巴黎奧運，由香港賽馬會慈善信託基金捐助支持的香港體育學院，將會在攤位中展出香港運動員的裝備和過去獲得的獎牌；體院亦會邀請市民拍攝打氣照片並會即場打印，張貼在「齊撐香港運動員」大型畫布，該畫布在展會後會送到體院，讓香港運動員感受市民支持。