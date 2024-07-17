書展今一連七日灣仔開鑼 書商憂天氣損人流 望折扣吸引入場

電影《九龍城寨•圍城》大受好評，並掀起港產片熱潮。第三十四屆書展今日開鑼，以「影視文學」為年度主題，除了邀得多位作家和導演到場分享外，更設經典影視作品展覽，遊人可「邊看電影邊看小說原著」，場內亦展示九龍寨城微縮模型。貿發局相信，交通配套便利下，方便大灣區居民來港參與書展，有信心今年書展能吸引較多市民。但近日天氣不穩，有書商擔心影響客流，希望折扣能夠吸引市民入場。

香港書展今天起一連7天在灣仔會展舉行，同期舉行運動消閑博覽及零食世界，三項活動合共有760個展商參與。書展設「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等活動。當中位於一樓場內的世界文化藝術廊，設有小說改編的電影作品區域，展出部分電影和小說原作，如《九龍城寨·圍城》微縮模型，遊人可以從文字及影像去細味不同影視文學作品，發掘閱讀樂趣。貿發局副總裁張淑芬表示，交通配套便利下，如深中通道及港鐵會展站啟用後，可便利大灣區居民前來參與書展，有信心今年書展能吸引較多市民。