書展客日常買書開支連續兩年不足400元　業界分析重度書迷轉投獨立書店

書展上月結束，今年入場人士人均消費872元，翻查貿發局數據，入場人士在書展外的全年買印刷書籍的開支呈下降趨勢，由2016年的953元，跌至今年的382元，連續兩年花費不足400元買書。獵人書店店長黃文萱認為，數據反映重度閱讀的書迷已不去書展，改到選擇更多的獨立書店，相信與書展欠缺新書和話題書有關。天窗文化集團暨天窗出版社行政總裁李偉榮認為，書展較吸引平時少買書的客人，而疫下書店結業令書迷日常購書量減少。 記者︰曾偉龍 ▼書展吸引不少書迷進場▼

入場人士書展外買書支出今年續跌穿400蚊關口 貿發局每年均訪問書展入場人士，了解他們的買書習慣，發現今年書展人均消費872元。《am730》翻查歷年數據，發現今年消費額與近年相若，介乎2016年近年最高消費902元和2017年近年最低消費812元之間；但若僅計算入場人士過去一年在書展外的平均買書支出，2016年入場人士在書展外每年平均花953元買書，有關支出急跌至2021年的445元，2022年更跌穿400元關口至359元近年新低，今年回升至382元，仍為連續第兩年入場人士在書展外花少於400元買書。 而受訪入場人士過去1個月閱讀印刷書籍的平均時數為16小時，較去年的19小時大跌3小時，亦是連續兩年跌破20小時，亦較2016年的24小時為低；而過去1個月閱讀電子書平均時數則為9小時，較去年的19小時大跌10小時，亦低於2017年近年最高的22小時。 ▼書展不少參展商都提供優惠▼

獵人書店引述客人稱「書展冇嘢好行」 今年在書展期間舉辦「香港小型出版銷售場暨私人書店奧特萊斯」的獵人書店店長黃文萱表示，從上述數字及與同業交流所知，很多重度閱讀的書迷沒有去書展，估計與書展欠缺話題書和新書有關，加上書展審查力度較大，令書展的選擇較少，「以前有好多新書會喺書展前大力出版宣傳，而家全年都會出，平時睇書多嘅客，冇非入書展不可嘅理由」，並舉例指其書店熱銷的《香港日記》、《失敗者回憶錄》和其他香港研究書籍，在書展都較難找到，故讀者改投獨立書店，「睇開書嘅人唔會刻意去書展，好多客人都表示書展冇嘢好行」。 她認為，由於書價愈來愈貴，故入場人士日常實際買書量跌幅較數據反映的更少，相信書展愈趨被重度書迷離棄，預計獨立書店與主流連鎖書店的鴻溝將愈來愈大。她又對此現象感到可惜，指過去無論重、中、淺度閱讀的書迷都會期待到書展購買新書和話題書，此景已不復見，而且書展過去有讓小型書商「被看見」的推廣作用，書展變差亦不利整體書業發展。

彭志銘指書展消費靠補充作業支撐 次文化堂社長彭志銘則認為，香港書展老化嚴重，在國安法和意識形態操控下，沒有真正的出版自由，書展的消費額主要靠家長為子女購買補充作業支撐，「佢(貿發局)條數冇分開雜書同補充作業嘅數字……好多家長係等書展後段兩三日減價先入場買」，而年輕讀者則轉投獨立書店，「年輕讀者喺書展搵唔到想要嘅書同新書……有批人識路去獨立書店，未必會去行書展」。他又透露，今屆書展不少中小型書商生意下跌，有售賣童書的書商生意額下跌21%。 他又質疑，貿發局提供近百萬入場人次不可盡信，有關數字是三個展的入場總人次，而非書展入場人次，亦希望貿發局分開公開入場人士就補充作業和其他雜書的消費額，以及公布入場人士的年齡分布，「(數據可分析)狂消費嘅係家長，定係年輕人自己買想睇嘅書」。

天窗李偉榮指移民潮令讀者減少 天窗文化集團暨天窗出版社行政總裁李偉榮表示，書展會吸引到平時較少買書的讀者入場，他們可能會在書展購買整年的書量，而經過3年疫情，不少書店結業或減少舖面面積，故實體書店人流仍未恢復，令讀者日常買書量亦減少。 他指，去年至今年上半年的書市是多年以來最差的，不少書商生意出現高雙位數的倒退，除受疫情影響，不少專業人士、中小學生及其父母讀者移民外國，連鎖效應下書店的書減少了，出版社亦不敢投入太多，導致今年的新出版的書籍減少，令今屆書展吸引力較遜以前，而今年書展市道恢復慢，確有「旺丁不旺財」情況，但舉例天窗出版的 《在地上遇見天使》因大力推廣而銷情不俗，令集團生意額仍按年升約一成。他期望，隨不少作者開始寫作，明年書市將有明顯的改善。

設電子書平台吸海外華文讀者 李偉榮又指，讀者移民造成本港讀者群的結構轉變，天窗亦推出「文宇宙」電子書平台，期望將香港出版的電子書推廣至中國以外的五千萬華人，「香港一直係華文出版基地，希望做得多啲，又可以慢慢興旺返，我哋都要升級轉型」。 貿發局指以人數計屬各書展之冠 《am730》就如何吸引重度閱讀書迷入場和增加書展多元性向貿發局查詢，貿發局回覆指，香港書展每年吸引百萬人次入場，以人數計已是各個不同書展之冠，亦讓讀者能不分年齡和地域在書展找到心儀的書籍或參與不同的文化活動；大會會繼續探討以不同的形式、不同的做法籌劃書展，不負大眾期望。