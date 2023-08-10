書展客日常購書連續兩年不足400元 業界︰重度書迷轉投獨立書店

書展上月結束，今年入場人士人均消費872元，翻查貿發局數據，入場人士在書展外全年買印刷書籍的開支呈下降趨勢，由2016年的953元，跌至今年的382元，連續兩年花費不足400元買書。獵人書店店長黃文萱認為，數據反映「重度閱讀」的書迷已不去書展，改到選擇更多的獨立書店，相信與書展欠缺新書和話題書有關。天窗文化集團暨天窗出版社行政總裁李偉榮認為，書展較吸引平時少買書的客人，而疫下書店結業令書迷日常購書量減少。記者︰曾偉龍

貿發局每年均訪問書展入場人士，了解他們的買書習慣，發現今年書展人均消費872元。翻查歷年數據，今年消費額與近年相若，介乎2016年近年最高消費902元和2017年近年最低消費812元之間；但若僅計算入場人士過去一年在書展外的平均買書支出，2016年每年平均花953元買書，有關支出急跌至2021年的445元，2022年更跌穿400元關口至359元近年新低；今年回升至382元，仍為第二年入場人士在書展外花少於400元買書。

而受訪入場人士過去1個月閱讀印刷書籍的平均時數為16小時，較去年的19小時大跌3小時，亦是連續兩年跌破20小時，較2016年的24小時為低。而過去1個月閱讀電子書平均時數則為9小時，較去年的19小時大跌10小時；亦低於2017年近為年最高達22小時。