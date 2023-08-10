書展客日常購書連續兩年不足400元 業界︰重度書迷轉投獨立書店

書展上月結束，今年入場人士人均消費872元，翻查貿發局數據，入場人士在書展外全年買印刷書籍的開支呈下降趨勢，由2016年的953元，跌至今年的382元，連續兩年花費不足400元買書。獵人書店店長黃文萱認為，數據反映「重度閱讀」的書迷已不去書展，改到選擇更多的獨立書店，相信與書展欠缺新書和話題書有關。天窗文化集團暨天窗出版社行政總裁李偉榮認為，書展較吸引平時少買書的客人，而疫下書店結業令書迷日常購書量減少。記者︰曾偉龍
貿發局每年均訪問書展入場人士，了解他們的買書習慣，發現今年書展人均消費872元。翻查歷年數據，今年消費額與近年相若，介乎2016年近年最高消費902元和2017年近年最低消費812元之間；但若僅計算入場人士過去一年在書展外的平均買書支出，2016年每年平均花953元買書，有關支出急跌至2021年的445元，2022年更跌穿400元關口至359元近年新低；今年回升至382元，仍為第二年入場人士在書展外花少於400元買書。
而受訪入場人士過去1個月閱讀印刷書籍的平均時數為16小時，較去年的19小時大跌3小時，亦是連續兩年跌破20小時，較2016年的24小時為低。而過去1個月閱讀電子書平均時數則為9小時，較去年的19小時大跌10小時；亦低於2017年近為年最高達22小時。
書展欠缺話題書和新書
今年在書展期間舉辦「香港小型出版銷售場暨私人書店奧特萊斯」的獵人書店店長黃文萱表示，從上述數字及與同業交流所知，很多重度閱讀的書迷沒有去書展，估計與書展欠缺話題書和新書有關，加上書展審查力度較大，令書展的選擇較少，「以前有好多新書會喺書展前大力宣傳，而家全年都會出，平時睇書多嘅客，冇非入書展不可嘅理由」，並舉例指其書店熱銷的《香港日記》、《失敗者回憶錄》和其他香港研究書籍，在書展都較難找到，故讀者改投獨立書店，「睇開書嘅人唔會刻意去書展，好多客人都表示書展冇嘢好行」。
她認為，由於書價愈來愈貴，入場人士日常實際買書量較數據反映的更少，相信書展愈趨被重度書迷離棄，預計獨立書店與主流連鎖書店的鴻溝將愈來愈大。
不少家長入場為買補充練習
次文化堂社長彭志銘則認為，香港書展老化嚴重，在國安法和意識形態操控下，影響出版自由，書展的消費額主要靠家長為子女購買補充作業支撐，「佢(貿發局)條數冇分開雜書同補充作業嘅數字……好多家長係等書展後段兩三日減價先入場買」，而年輕讀者則轉投獨立書店，「有批人識路去獨立書店，未必會去行書展」。他又透露，今屆書展不少中小型書商生意下跌，有售賣童書的書商生意額下跌21%。
天窗文化集團暨天窗出版社行政總裁李偉榮表示，書展會吸引到平時較少買書的讀者入場，他們可能會在書展購買整年的書量，而經過3年疫情，不少書店結業或減少舖面面積，故實體書店人流仍未恢復，令讀者日常買書量亦減少。
他指，書市受疫情和移民潮影響，出版社亦不敢投入太多，導致今年新出版的書籍減少，令今屆書展吸引力較遜以前，而今年書展確有「旺丁不旺財」情況，但集團生意額仍按年升約一成。
貿發局︰續探討不同形式及做法籌劃書展
貿發局回覆指，香港書展每年吸引百萬人次入場，以人數計已是各個不同書展之冠；大會會繼續探討以不同的形式、不同的做法籌劃書展。