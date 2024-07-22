書展最後兩天 參展商：人流稍遜往年 北上熱帶旺短線旅遊書

一連七日在灣仔會展舉行的香港書展，明午5時將結束，昨日不少書迷及家庭客趁周日到展場，儘管全日掛一號風球、天氣陰晴不定，展館仍見人頭湧湧。有參展商認為北上消費熱潮帶動短線旅遊書熱賣，增長近兩成，但亦有市民及參展商認為人流較往年少。

聯合新零售(香港)有限公司副總經理簡珏綸認為，港人北上熱潮未有影響書展銷情，銷情尚可；整體較多家庭顧客，流行圖書、補充練習以及漫畫最受歡迎。對於周六、日掛起一號波，簡珏綸相信巿民外出未受天氣影響，仍按計劃到書展睇書、買書；他同時留意到偶爾會有遊客逛書展。

萬里機構出版有限公司副總經理兼副總編輯梁卓倫指首兩日人流較少，周末人流與往年相若，整體銷情及人流較去年下跌近一成，但旅遊書銷情不跌反升。他又指，北上消費熱潮帶動短線旅遊書熱賣，澳門、深圳、佛山路線最受港人歡迎。梁卓倫認為，港人北上消費時，仍希望有「攻略」作參考，而短線旅遊書包含最新資訊，以及地圖，較網上資訊方便。

書展場內人頭湧湧，但要排長龍入書展的情況則一去不返，有市民認為人流亦不及以往。潘先生指，人流較往年少，排隊入場順暢，預計在書展花費500元購買小說及文學書籍。陳先生則認為書展場館人流與往年相若，會為升讀中三的女兒花近1千元購買六折的英文套裝圖書；並提到同期同場舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」的人流更旺，笑言相對「精神食糧」，香港人更願意花錢買「真食糧」。楊小姐則預計會購買10本有關經濟類型書籍，但她指書展場內指示不清晰，「見到一堆人圍喺路線圖前面」，入場人士要找其他展區舉辦地點比較困難。

「敏感」書籍被要求下架 書商無奈

另外，有參展書店被要求下架「敏感」或「被投訴」書籍，其中界限書店店長廖詠怡稱，早前貿發局指因收到巿民投訴，因此口頭「建議」將廖偉棠的《末日練習》、希望學的《異鄉港孩》以及區家麟的《最後的信仰》下架，否則或會違反場規；而前日(20日)則是要求將梁莉姿的《日常運動》立即下架。

廖詠怡對此感到無奈，但為了可在書展餘下展期繼續營運只好將上述4書下架。她又指，剩餘小量的存貨將交由界限書店門巿或其他攤檔繼續售賣。她指曾詢問過要求下架的理由，對方回應指因為「敏感」，但拒絕再回答提問。廖詠怡補充，書展開始前曾收到過提醒遵守23條及國安法的電郵，但從未收過任何「禁書」指引；而貿發局職員要求將書籍下架時，亦沒有出示政府公文，但稱會「準備」。不過界限書店一直未有收到任何相關文件。

另外，參展商「藍藍的天」的檔位，被要求將資深傳媒人區家麟的著作《亂流》、《二千零四十七夜》、《最後的信仰》，以及前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》、《字裡囚間》等5本書下架。「藍藍的天」負責人伍自禎向傳媒表示，會遵從主辦方意見，除《亂流》外將其餘4書下架，因為認為《亂》只是旅遊書。

貿發局回覆本報查詢表示，作為香港書展的主辦單位，有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。當局續指，會按機制處理收到有關涉嫌違反《規則》書籍或展品的投訴，如有需要會要求有關參展商收回有關書籍或展品。