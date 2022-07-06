書展本月20日開鑼 貿發局料展商將有致敬倪匡書籍推廣

第32屆香港書展本月20日至26日會展舉行，今年主題為「歷史文化．城市書寫」，當中「文藝廊」展區將有呂大樂、丁新豹等傑出歷史文化作家著作、手稿等藏品。主辦單位貿發局亦料書商會主動加入日前仙逝文壇巨匠倪匡相關致敬活動。而就早前有傳數間參展商無法參展，貿發局副總裁張淑芬昨重申，舉辦任何展覽也非一定接受參展商申請，亦不評論個案。

今年書展是賀特區成立25周年活動之一，料連同同步舉行的第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」，將有逾700家展商，雖較去年少，但貿發局指攤位規模亦逾往年相若。展期將辦逾600場講座及文化活動，其中就倪匡日前仙逝，有份辦講座、倪匡好友作家沈西城，將在原來講座加入追念倪匡傳奇主題，與聽眾分享點滴。貿發局副總裁張淑芬相信，各展商會相關致敬活動，如加印著作等。

文藝廊專題展覽有4大展區，呂大樂、丁新豹等5位傑出歷史文化作家將展出精選書目、絕版著作及手稿等；另一有趣展區「細味香港」，展出有關香港飲食文化歷史珍藏，包括有來自中華廚藝學院、鏞記酒家等搜羅的舊菜單，1953年配米證等。

早前傳出，今年有數間參展商無法參展，張淑芬重申，舉辦任何活動也非一定接受參展商申請，亦不會評論個案；又指不會審查書藉，歡迎各類非暴力、非淫褻的「一類書」參展，但稱有「溫馨提示」參展商要為自己展品負責，須守法規。對於有未能參展展商自籌書展，張淑芬稱各大書商、零售商全年都有自己的書展或推廣，認為十分平常，而局方書展有不少精彩內容，亦有多年經驗。

書展門票正價成人25元、小童10元，亦設早、晚進場優惠，早前已經開賣。因應防疫需要，不設現場購買實體門票或現金買票，即場付費入場只可以八達通拍卡付款；會場入場人數上限85%，須掃「安心出行」等。