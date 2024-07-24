書展結束近百萬人入場 貿發局︰平均消費912元 升4.6%

一連7日第34屆香港書展、第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界昨結束；有書商臨近結束減價速銷，亦有書迷昨日專誠入場掃心頭好。貿發局指，7日展期吸引99萬人次入場，與去年近百萬人次入場相若；今年於書展的平均消費金額達912元，較去年略升4.6%，更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%。

昨日書展內人頭湧湧，亦有書商割價求售，10元專區低至10元兩本，新版旅遊書亦低至七折，原價68至108書籍則降至劃一30元；原先已提供折扣書商，昨日更加大折扣，提供65折的「隨處可見」。場內人流不息，不少書迷早有準備帶備行李喼放滿心頭好。有賣電影原著小說的書商指，首日銷情比預期中理想，須連夜加印，加印書籍亦幾近售罄。

香港貿發局總結今年書展銷情，指展期內大會委託研究機構訪問逾820位入場人士，受訪者於書展的平均消費金額達912元，按年略升4.6%，更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%。貿發局指，結果凸顯香港書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。 調查亦顯示，書展最受讀者歡迎的書籍種類，首五類分別為小說(47%)、漫畫(21%)、兒童及青少年讀物(19%)、旅遊(18%)及文學(16%)。在電子書方面，65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，閱讀電子書的平均時數為16小時。參觀人士到書展的主要目的是購買最新書籍(55%)，其次是享受購書折扣優惠(53%)，以及感受國際書展的文化氣息(30%)。