書展結束近百萬人入場 貿發局︰平均消費912元 升4.6%

一連7日第34屆香港書展、第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界昨結束；有書商臨近結束減價速銷，亦有書迷昨日專誠入場掃心頭好。貿發局指，7日展期吸引99萬人次入場，與去年近百萬人次入場相若；今年於書展的平均消費金額達912元，較去年略升4.6%，更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%。
昨日書展內人頭湧湧，亦有書商割價求售，10元專區低至10元兩本，新版旅遊書亦低至七折，原價68至108書籍則降至劃一30元；原先已提供折扣書商，昨日更加大折扣，提供65折的「隨處可見」。場內人流不息，不少書迷早有準備帶備行李喼放滿心頭好。有賣電影原著小說的書商指，首日銷情比預期中理想，須連夜加印，加印書籍亦幾近售罄。
香港貿發局總結今年書展銷情，指展期內大會委託研究機構訪問逾820位入場人士，受訪者於書展的平均消費金額達912元，按年略升4.6%，更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%。貿發局指，結果凸顯香港書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。
調查亦顯示，書展最受讀者歡迎的書籍種類，首五類分別為小說(47%)、漫畫(21%)、兒童及青少年讀物(19%)、旅遊(18%)及文學(16%)。在電子書方面，65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，閱讀電子書的平均時數為16小時。參觀人士到書展的主要目的是購買最新書籍(55%)，其次是享受購書折扣優惠(53%)，以及感受國際書展的文化氣息(30%)。
至於運動消閒博覽內各式各樣運動消閒用品和新穎體驗，亦受不同年齡的入場人士歡迎，包括親子繩網飛索、太極推手機械人、日本館吉祥物表演及為參加巴黎奧運的港隊運動員送上祝福的馬賽克照片打氣牆。零食世界則搜羅超過1,200款零食，當中雪糕等消暑零食更大受歡迎。