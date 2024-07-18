書展開鑼 影視作品原著熱賣 書商︰影視利推動文學

一連七日的香港書展昨早開鑼，部分書迷清晨已到場準備第一時間入場搜羅心頭好，亦有書迷抱「開放態度」在書海中漫步物色好書。書展今年以「影視文學」年度主題，並展出九龍城寨場景的模型，吸引不少市民專程到訪欣賞。不少書商趁機推出大量影視作品原著，稱電影令讀者對書籍更感興趣，並指今年人流不俗，惟希望天氣回穩，不致影響展會。

今屆書展以「影視文學」為年度主題，展區亦會展出《九龍城寨•圍城》電影作品及小說原著和模型。商務印刷館(香港)董事副總經理吳小燕表示，今年有兩本新書湊巧與九龍寨城題材有關，包括鄭寶鴻撰寫的《重建九龍—半島地標的消失於誕生》，講述九龍半島歷經拆遷、舊區重建後的城市風貌變化，以及描述出生自九龍城寨一個移民家庭，日後成為首位在中國開創獵頭公司女創業家黃慧儀故事的《追蝶人生》。