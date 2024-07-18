書展開鑼 影視作品原著熱賣 書商︰影視利推動文學

一連七日的香港書展昨早開鑼，部分書迷清晨已到場準備第一時間入場搜羅心頭好，亦有書迷抱「開放態度」在書海中漫步物色好書。書展今年以「影視文學」年度主題，並展出九龍城寨場景的模型，吸引不少市民專程到訪欣賞。不少書商趁機推出大量影視作品原著，稱電影令讀者對書籍更感興趣，並指今年人流不俗，惟希望天氣回穩，不致影響展會。
今屆書展以「影視文學」為年度主題，展區亦會展出《九龍城寨•圍城》電影作品及小說原著和模型。商務印刷館(香港)董事副總經理吳小燕表示，今年有兩本新書湊巧與九龍寨城題材有關，包括鄭寶鴻撰寫的《重建九龍—半島地標的消失於誕生》，講述九龍半島歷經拆遷、舊區重建後的城市風貌變化，以及描述出生自九龍城寨一個移民家庭，日後成為首位在中國開創獵頭公司女創業家黃慧儀故事的《追蝶人生》。
吳小燕表示，雖無特意就電影出版書籍，但相信電影帶來的風潮有助提升讀者對相關書籍的關注。她又指，書展首日人流和市民購買力較預期中好，「啲人嚟得都有買書」， 但亦憂慮本周天氣較差，加上港人暑假外遊會影響銷情，「希望可以同舊年(銷情)差唔多」。
除九龍城寨外，場內亦有不少影視作品的原著出售，如有書商因應電影推出《玩轉腦朋友2(圖畫故事版)》等。香港中和出版市場營銷助理經理郭佩銘表示，出版社有就近期影視趨勢推出書籍，如因應電視劇在香港電視播放，而推出內地著名作家金宇澄的《繁花(批註本)》。她續指，這類影視書籍，對部分讀者具收藏價值，「今日朝早買咗，好幾套《三體》漫畫套裝，一套都500元」。
市民為「九龍城寨」模型逛書展
書展亦設有多個展覽，其中「世界文化藝術廊」展品九龍城寨模型，獲不少市民激讚。鍾小朋友、胞姊和母親昨專誠入場為一睹城寨模型，他表示，自己看電影後非常喜歡寨城；又指模型製作仔細，最喜歡更是在寨城之上翱翔的飛機。鍾太提到，一家人昨擬在書展花費逾2,000元，打算為女兒購買讀物，更笑言「(預算)裏面包埋買補充練習！」