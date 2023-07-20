書展開鑼 書商推高折扣招徠 中港家長續搶買補充練習

暑假盛事，香港書展昨日(19日)開鑼，一連七日至 7 月 25 日在灣仔會展舉行。書展首日已有不少市民到場搶購心頭好，包括小說、旅遊書，亦有家長趁機「大手入貨」補充練習，好讓孩子追回三年疫情的學習落後；有教育書籍出版社表示，通關後有內地旅客到場購買補充練習，為孩子未來到港讀書作準備。

書迷可在書展一次過網羅心頭好，如小說、散文、雜誌，各取所需，書商亦提供高折扣作招徠，有英文書籍攤位低至6折；有參展商推售200元7本補充練習。本地家長黎女士表示，「我其中一個細路今年小五準備考呈分試！」因學校提供的操練不多，自己預備1,000元選購補充作業，又指現場補充練習「好抵買」，希望為孩子各科選購兩本練習，以準備未來考試。

今屆為通關之後首次，場內不乏拖喼的內地旅客。教育書籍出版社職員陳先生稱，「約十個客人有一個(內地客)。」不少選購小二程度、英語為主的補充練習，相信為子女來港讀書作準備。

學生預留千元買書

書展內小說亦是大熱類書籍。游同學稱，準備了逾千元購買心頭好，書展行了兩小時已買了6本書；他又提及自己非常喜歡閱讀科幻元素的推理小說，因此購買了衛斯理系列的《謎蹤》。至於他的朋友關同學則相對「務實」，購買名為《香港舊百業風貌》書籍，書內講述了香港舊時各行各業和市民生活的樣貌，關同學直言該書封面吸引，且內容非常適合用作讀書報告，因而選購。

科幻小說的魅力無人能擋，旅客亦為之「傾倒」。來自上海的盛先生與女兒一同到書展，他表示對衛斯理系列、《三體》等書有興趣，惟笑言要先買女兒的心頭好後，才得考慮自己興趣。盛先生又提到，他在內地也是一位作家兼出版商，希望更了解香港出版環境，故「非去不可……(香港書展)好像迷宮一樣」，規模略比上海的書展大，且書種多元，形容書展作為行程非常滿足。