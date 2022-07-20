書展開鑼 貿發局：不會預先審查 展商料投資及移民書籍有市場

一連7日的書展今起在灣仔會展舉行，貿發局指，沒有對書籍進行預先審查，亦無權利界定書籍有否侵犯法律，如收到投訴會進行檢查並紀錄在案，亦會配合執法部門調查。另外，有書商指今年書展非暑假期內舉行，難預計人流及營業額，但預料移民及投資書籍會有市場；亦有個別出版社重印文壇巨匠倪匡的著作，以紀念其逝世。
今年書展的政治書籍近乎絕跡，但貿發局副總裁張淑芬表示，仍有信心在消費券帶動及港鐵會展站開通下，可帶動人流；同時會加強人流管制，包括在中環廣場、華潤廣場外，以及會展前廳設緩衝區，搭建帳篷予市民排隊，若人流太多，會在貿發局網站及書展流動應用程式發布排隊情況。
為紀念早前離世的知名作家倪匡，天地圖書特別發售由倪匡小說收藏家兼忘年之交王錚創作的《來找人間衛斯理：倪匡與我》，首批限量約500本，正在趕印最快23日有售。至於明報出版社亦推出書展優惠，如果書迷收藏整套共81本衛斯理系列的書籍，可享有七六折優惠及免費送貨。
天地圖書助理總經理區麗兒認為，目前每日逾千宗確診個案、學生延遲放暑假及內地客絕跡，仍影響入場的人次，因此今年的出版量減少，謹慎考慮顧客的消費力，「同上年一樣已經好好。」
心靈及情緒書籍仍有需求
天窗出版社內容總監曾玉英認為，港人一向喜歡研究投資，加上疫情下市場波動大，更需要學習投資知識，相信今年與投資相關書籍會受歡迎；而面對移民潮，她相信講述移民稅務、資金等的書籍亦有市場。亮光文化近年主打出版心靈、情緒相關書籍，項目編輯鄭小姐認為，近年香港人受社運及疫情影響，有疏導情緒的需要，雖無法預料人流及銷情，但有信心書籍「有需要就會有人買」。
不過，有出版兒童書籍的展商就預計今年銷情比往年差，因書展並非學生放暑假期間舉行，估計平日情況較靜，「唯有用優惠及新產品吸引家長惠顧，期望可以在周末彌補銷情。」
今年書展主題為「歷史文化，城市書寫」，會展3樓設有文藝廊，展出丁新豹、呂大樂等5位傑出歷史文化作家將展出精選書目、絕版著作及手稿，亦展出有關香港飲食文化歷史珍藏，包括舊式餐牌、茶具等珍貴藏品，另會展出多幅以香港古蹟及建築為主題的攝影作品及速寫素描，讓讀者多角度了解香港的大城小事。
連同在會展同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，合共有超過700個展商參與，市民入場已可參觀全部3個展覽。成人正價票價為25元，小童為10元，設早、晚進場優惠。以正價購買首兩日門票的人士，可以憑票尾免費於兩個特定時段再進場。因應防疫需要，不設現場購票，即場付費入場只可以八達通拍卡付款；入場前須掃瞄安心出行及使用疫苗通行證。