書展開鑼 貿發局：不會預先審查 展商料投資及移民書籍有市場

一連7日的書展今起在灣仔會展舉行，貿發局指，沒有對書籍進行預先審查，亦無權利界定書籍有否侵犯法律，如收到投訴會進行檢查並紀錄在案，亦會配合執法部門調查。另外，有書商指今年書展非暑假期內舉行，難預計人流及營業額，但預料移民及投資書籍會有市場；亦有個別出版社重印文壇巨匠倪匡的著作，以紀念其逝世。

今年書展的政治書籍近乎絕跡，但貿發局副總裁張淑芬表示，仍有信心在消費券帶動及港鐵會展站開通下，可帶動人流；同時會加強人流管制，包括在中環廣場、華潤廣場外，以及會展前廳設緩衝區，搭建帳篷予市民排隊，若人流太多，會在貿發局網站及書展流動應用程式發布排隊情況。

為紀念早前離世的知名作家倪匡，天地圖書特別發售由倪匡小說收藏家兼忘年之交王錚創作的《來找人間衛斯理：倪匡與我》，首批限量約500本，正在趕印最快23日有售。至於明報出版社亦推出書展優惠，如果書迷收藏整套共81本衛斯理系列的書籍，可享有七六折優惠及免費送貨。

天地圖書助理總經理區麗兒認為，目前每日逾千宗確診個案、學生延遲放暑假及內地客絕跡，仍影響入場的人次，因此今年的出版量減少，謹慎考慮顧客的消費力，「同上年一樣已經好好。」