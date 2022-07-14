書展｜響應體育熱潮 商務推張家朗口述自傳

距離書展開幕餘下不足一星期，商務印書局因應體育熱潮和香港故宮文化博物館開幕，將推出「故宮三寶」系列叢書，以及香港體壇系列書籍包括「劍神」 張家朗口述的《劍擊成就了我——奧運冠軍張家朗》。面對疫情回彈，商務印書局助理總經理吳小燕對銷情持保守態度，而就較早前被取消的「香港人書展」一事，她則期望業界在出書上能「百花齊放」。

商務印書局今年參展的主題為「閱遊，異想天開」，期望帶給讀者閱樂無窮、想像無限的歡愉景象，並以不同書籍為帶領讀者研究語言、藝術、歷史以及人文社科範疇的知識。

今個月開幕的香港故宮博物館乃城中熱話，商務印書局推出了「故宮三寶」系列叢書：《 故宮·國寶》、《故宮·宮殿》、《故宮·宮廷生活》，分別讓讀者認識國寶藝術、中國建築及宮廷生活。此系列書藉早於80年代以畫冊形式出版，後期亦被翻譯成多個外語版本，去年經過逾半年時間籌備，以圖文並茂形式再次出版，策劃是次再度出版的陳萬雄大膽表示，此系列是表述故宮歷史的經典之作。

香港運動員在2020東京奧運創下歷屆最佳成績，振奮全港。《志氣凌雲——香港運動員奮鬥百年路》一書除了記載香港體壇重要大事，補足大眾對香港體育發展史的認知，亦收錄得獎運動員的故事及心聲。此外，亦有由「劍神」 張家朗口述的《劍擊成就了我——奧運冠軍張家朗》，為讀者講述這位奧運金牌得主的奪冠之路，以文字體會當中的艱苦過程。

書展開幕在即，但確診數字漸漸上升，商務印書局助理總經理吳小燕表示對銷情持保守態度，稱若銷情能夠與去年相若已經「非常之好」。他們將舉辦作家講座及簽名會，大部份圖書亦會有折扣優惠，買滿指定金額更可獲得相關紀念品。

至於「第一屆香港人書展」在開幕前被單方面中止租約導致「夭折」一事，吳小燕則簡單回應，稱希望整個業界在出書方面「百花齊放」。