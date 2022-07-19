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2022-07-19 19:00:00

書展2022｜周五六開放時間延長　巴士公司設8條特別線

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巴士公司將開辦8條特別過海路線，配合香港書展2022周五、六延長開放時間；圖為去年書展情況。(資料圖片)

巴士公司將開辦8條特別過海路線，配合香港書展2022周五、六延長開放時間；圖為去年書展情況。(資料圖片)

香港書展2022明日(20日)起，一連七日在灣仔香港會議展覽中心舉行，當中周五(22日)及周六(23日)會開放多一小時至晚上11時。運輸署表示，巴士公司該兩日會開辦8條特別過海巴士路線。

111R線往觀塘(裕民坊)

  • 上客點：博覽道會展二期外
  • 服務時間：22:00至23:00
  • 班次：20分鐘一班，共4班

148R線往青衣(長安)

  • 上客點：博覽道會展二期外
  • 服務時間：22:00至23:00
  • 班次：20分鐘一班，共4班

191R線往將軍澳康城站

  • 上客點：博覽道會展二期外
  • 服務時間：22:00至23:00
  • 班次：20分鐘一班，共4班

134R線往荃灣灣景花園

  • 上客點：菲林明道香港萬麗海景酒店外
  • 服務時間：22:00至23:00
  • 班次：30分鐘一班，共3班

603R線往安泰(西)

  • 上客點：菲林明道香港萬麗海景酒店外
  • 服務時間：22:30至23:00
  • 班次：30分鐘一班，共2班

178R線往聯和墟

  • 上客點：菲林明道香港萬麗海景酒店外
  • 服務時間：22:50
  • 班次：共1班

108R線往啟業

  • 上客點：會展站公共運輸交匯處
  • 服務時間：22:00至23:00
  • 班次：30分鐘一班，共3班

168R線往元朗(西)

  • 上客點：博覽道會展二期外
  • 服務時間：22:30至22:50
  • 班次：20分鐘一班，共2班

運輸署指，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、巴士公司網頁或其流動應用程式，獲取有關特別運輸安排的詳情。

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