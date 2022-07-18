書展2022｜岑智明出書拆解「李氏力場」　盼灌輸正確颱風知識

一年一度的香港書展後日(20日)至26日，一連七日在灣仔香港會議展覽中心舉行。今屆書展主題為「歷史文化．城市書寫」，聯合出版集團旗下多間書商共租用近200個檔位，並推出接近300本新書。在任期間被戲稱「吸風台長」的前天文台長岑智明，將推出《颱風解密—你也可以做天氣達人》，介紹熱帶氣旋相關基礎知識、百年來的風災舊照片和颱風小知識等。

岑智明表示，市民在經歷颱風「山竹」和「天鴿」前，並不太關心颱風所帶來的危險和應有防備，反而只着眼於有否「颱風假」。他希望透過著作，向大眾灌輸正確颱風知識，並透露書中會拆解部分有趣的颱風迷思，如「李氏力場」是否真的存在、颱風為何會轉彎等。

鄭寶鴻出書談「行海皮」

今屆書展年度作家之一、香港歷史掌故研究者鄭寶鴻，即將推出新作《馬照跑 舞照跳—百年香港的娛樂遣興》，他透過參考並展示過去剪報、舊照片及玩具等收藏品，整合出香港舊時「跑馬」、「行海皮」等消遣活動與社會現象。鄭寶鴻笑稱，該書題材「有啲離經叛道，都係點到即止」，如講述以前香港無牌娼妓的歷史。他希望藉串連香港歷史的娛樂遣興，描繪出不同時代背景下港人「馬照跑、舞照跳」、克服時代起跌繼續前進的精神。

聯合出版集團旗下參展公司在書展期間，將提供一系列優惠，包括三聯書局、中華書局、商務印書局等13間書商，折扣由八五折到五折不等，並同時在「一本」線上平台舉辦「網上香港書展」至本月26日，活動包括線上講座和分享會等。