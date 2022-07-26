書展2022｜書展結束七日85萬人次入場 貿發展調查市民最想買咩書

香港貿發局主辦的第32屆「香港書展」、第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」今午5時結束，七日的書展錄得85萬人次入場，人均消費達879元，較2021年的817元多。

82%入場買新書

大會委託研究機構，於書展內抽樣訪問逾800位入場人士，調查顯示受訪者在書展的消費金額平均為879元，較去年多 (2021年消費金額為817元)，金額更佔全年購買印刷書籍平均支出 (1,238元) 的71%，貿發局指，反映書展是書迷網羅好書的重要平台。最多受訪者來書展購買最新出版書籍 (82%)，另有41%受訪者進場享受購書折扣優惠，17%受訪者參與多元的文化活動，15%受訪者打算在書展購買兒童書籍。

香港書展是香港特別行政區成立25周年慶祝活動之一，今年書展年度主題是「歷史文化 · 城市書寫」，貿發局指，因應年度主題，多家展商表示歷史文化相關書籍特別暢銷，包括故宮系列叢書，讓讀者感受故宮風采。另外，生活養生、自我增值相關書籍及兒童讀物亦深受書迷歡迎，銷情相對理想。

調查亦發現， 95%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為19小時。最受讀者歡迎的書籍種類，頭五類分別為小說 (57%)、文學 (25%)、漫畫 (21%)、旅遊 (18%)及兒童讀物(17%)，其次為語文學習、補充練習、自我增值和歷史及人物傳記等。另外，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數與閱讀印刷書籍一樣為19小時。

貿發局副總裁張淑芬表示，香港貿發局感謝參展商及市民的支持，一家大小親臨三大展覽。市民對如講述故宮歷史故事等文化類書籍饒有興趣，亦踴躍參與各項精彩文化活動及講座，同時熱衷於不同的運動消閒體驗。貿發局將與文化活動顧問團繼續研究，以更多元化的方式籌劃書展，務求更全面地推廣閱讀及文化交流。

文化講座影片可網上重溫

今年書展在場內場外舉行超過600場講座及文化活動，包括多場配合年度主題「歷史文化．城市書寫」的「憶．寫香港故事」講座系列，以及「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化歷史」和「心靈勵志」，連同由六月底開始於全港各區舉行的「文化七月．悅讀夏季」，估計參與人次超過32萬。當中部分「名作家講座系列」講座還與新浪微博「小浪在香港」合作，進行線上同步直播，讓身處香港以外的書迷可以參與其中。



此外，大會把主要的文化講座錄製成網上影片，讀者仍可瀏覽書展網站或貿發局的網上影片平台，足本重溫。為推動全城閱讀風氣，「文化七月．悅讀夏季」中的各類文化活動，包括藝術及文化導賞團、文化展覽及講座等，將會持續到七月底。網址：https://hkbookfair.hktdc.com/CulturalJuly/index.aspx