書展2022｜貿發局重申不評論有書商被拒參展個案 「溫馨提示」須為展品負責

第32屆香港書展本月20日至26日會展舉行，今年有數間參展商無法參展，包括2019年金鐘衝突中「爆眼老師」之稱楊子俊創辦的山道出版社等。貿發局副總裁張淑芬重申舉辦任何展覽也非一定接受參展商申請，亦不會評論個案；又重複指不會審查書藉，歡迎各類非暴力、非淫褻的「一類書」參展，但稱有「溫馨提示」參展商要為自己展品負責，須守法規。

未能參展展商自辦書展，被問會否影響貿發局書展認受性，張淑芬稱各大書商、零售商全年都有自己的書展或推廣，十分平常，而局方書展有不少精彩內容，亦有多年經驗，歡迎及期盼市民到訪。

文壇巨匠倪匡日前仙逝，張淑芬相信各展商會有致敬工作，例如加印著作。書展期間邀請多名名作家出席及舉辦講座，有份辦講座、倪匡好友沈西城將在原來講座加入追念倪匡傳奇主題，與聽眾分享點滴。

張淑芬指籌備如火如荼，連同「香港運動消閒博覽」及「零食世界」展覽共逾700家參展商，而在21至24日同時有教育及職業博覽，冀市民在會展站啟用後，加上或有市民未用完第一期消費券的好氣氛下，一次過逛4個展覽。