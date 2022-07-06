書展2022｜貿發局重申不評論有書商被拒參展個案 「溫馨提示」須為展品負責

第32屆香港書展本月20日至26日會展舉行，今年有數間參展商無法參展，包括2019年金鐘衝突中「爆眼老師」之稱楊子俊創辦的山道出版社等。貿發局副總裁張淑芬重申舉辦任何展覽也非一定接受參展商申請，亦不會評論個案；又重複指不會審查書藉，歡迎各類非暴力、非淫褻的「一類書」參展，但稱有「溫馨提示」參展商要為自己展品負責，須守法規。
未能參展展商自辦書展，被問會否影響貿發局書展認受性，張淑芬稱各大書商、零售商全年都有自己的書展或推廣，十分平常，而局方書展有不少精彩內容，亦有多年經驗，歡迎及期盼市民到訪。
文壇巨匠倪匡日前仙逝，張淑芬相信各展商會有致敬工作，例如加印著作。書展期間邀請多名名作家出席及舉辦講座，有份辦講座、倪匡好友沈西城將在原來講座加入追念倪匡傳奇主題，與聽眾分享點滴。
張淑芬指籌備如火如荼，連同「香港運動消閒博覽」及「零食世界」展覽共逾700家參展商，而在21至24日同時有教育及職業博覽，冀市民在會展站啟用後，加上或有市民未用完第一期消費券的好氣氛下，一次過逛4個展覽。
今年書展的年度主題為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶·寫香港故事」點題。第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」亦會同場舉行，其中「零食世界」會展示各地逾千款人氣零食，市民只須憑一張門票便可逛盡3大展覽。
書展門票上月底已公開發售，成人票價25元、小童10元，3歲或以下及65歲或以上長者免費。今年續設上午及晚間10元進場票優惠，成人小童同價，須以八達通即時付費入場。晚間門票不適用於周五(22日)、周六(23日)及最後一天(26日)。以正價購買開展首兩日門票(包括小童)，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於周五至日(22-24日)晚上7時後，及周一(25日)晚上7時後再進場。80元的超級書迷證早前亦已開賣。