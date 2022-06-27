書展2022｜門票今起發售 下月推80元無限次入場「超級書迷證」

書展門票今起發售，下月推80元無限次入場「超級書迷證」。（網上圖片）

第32屆「香港書展」將於7月20日至26日，一連7天在灣仔會議展覽中心舉行，門票今日起公開發售。

今年書展的年度主題為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶·寫香港故事」點題。第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」亦會同場舉行，其中「零食世界」會展示各地逾千款人氣零食，市民只須憑一張門票便可逛盡3大展覽。

書展開放時間：

7 月20至21日(星期三至四) ：上午10時至晚上10時

7 月22至23日(星期五至六) ：上午10時至晚上11時

7 月24至25日(星期日至一) ：上午10時至晚上10時

7月26日(星期二)：上午9時至下午5時

入場票價：

成人：25元

小童：10元（適用於小學生/身高1.2米或以下兒童）

上午票：10元（中午12時前進場適用，大小同價，門票只限以八達通即時付費入場）

晚間進場票：10元（晚上7時後進場適用，只限7月20、21、24及25日，大小同價，門票只限以八達通即時付費入場）

3 歲或以下小童及65歲或以上長者：免費入場

展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

門票發售地點：

全線7-11便利店

全線Circle K便利店

快達票售票網： 香港會議展覽中心（於書展期間，快達票於香港會議展覽中心將不會發售即日門票）

網上訂票： http://www.hkticketing.com

購票熱線： (852) 31 288 288

電子門票：於八達通App有 售

「超級書迷證」門票：

票價：80元（持證者可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場）

發售日期：7月1日至7月26日

「超級書迷證」發售地點：

I-Way Company Limited

榆林書店有限公 司

城邦(香港)出版集團有限公 司

三聯書店 - 中環 店

三聯書店 - 觀塘 [email protected]

三聯書店 - 灣仔文化生活 薈

三聯書店 - 荃灣 店

中華書局 - 油麻地分 局

商務印書館 - 銅鑼灣圖書中 心

商務印書館 - 大埔圖書中 心

商務印書館 - 沙田圖書廣場（新城市廣場店 ）

商務印書館 - 屯門分 館

商務印書館 - 將軍澳分館（將軍澳中心店）

「超級書迷證」數量有限，售完即止，有意申請的人士，需攜同個人彩色照片（照片規格：40毫米(寬) x 50毫米(高)）前往申請，申請時並須填寫表格，提供簡單個人資料，申請表可按以下網頁下載：（按此）