書展2023｜區家麟著作圖書館下架書商照售　市民憂變擁有「禁書」

香港書展2023今日(19日)於灣仔會展開鑼，一連七日的書展，同場亦有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」等展覽。資深傳媒人區家麟兩本旅遊散文集《潮池：浪遊二十國度的故事》及《他他巴：走在絢麗與荒涼》，早前在公共圖書館下架。兩本書的出版社「藍藍的天」今年繼續在書展售賣有關書籍，負責人又指將會邀請區家麟出席書展辦簽書會。

雖然出版社不擔心出售區家麟書籍會被投訴，但相關書籍卻無人問津，更有市民向記者表示憂慮。在攤位翻閱了《亂流》5分鐘的黃女士指，本來打算購買卻憂慮該本書籍在不久將來會變「禁書」，不願冒此風險，「諗深一層，買返去之後可能遲啲又要揼，啲例(法例)五時花六時變，都係費事。」

負責人：政府話下架書可以喺書局賣 無話犯法

近兩年政治書在書展幾乎絕迹，「藍藍的天」今年推出約10本新書，除了區家麟的新書外，亦有李立峯的《閱讀新聞—專業價值和媒體批判》等，負責人伍自禎料銷情按年增約1成，又稱以往亦有售區家麟著作，形容僅是政治人物的一般文學著作。他又指不擔心出售有關書籍會惹來麻煩，「政府話下架書可以喺書局賣，無話犯法」，而且去年亦無收到大會轉介投訴。