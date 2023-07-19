書展2023｜區家麟著作圖書館下架書商照售　市民憂變擁有「禁書」

香港書展2023今日(19日)於灣仔會展開鑼，一連七日的書展，同場亦有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」等展覽。資深傳媒人區家麟兩本旅遊散文集《潮池：浪遊二十國度的故事》及《他他巴：走在絢麗與荒涼》，早前在公共圖書館下架。兩本書的出版社「藍藍的天」今年繼續在書展售賣有關書籍，負責人又指將會邀請區家麟出席書展辦簽書會。
雖然出版社不擔心出售區家麟書籍會被投訴，但相關書籍卻無人問津，更有市民向記者表示憂慮。在攤位翻閱了《亂流》5分鐘的黃女士指，本來打算購買卻憂慮該本書籍在不久將來會變「禁書」，不願冒此風險，「諗深一層，買返去之後可能遲啲又要揼，啲例(法例)五時花六時變，都係費事。」
負責人：政府話下架書可以喺書局賣 無話犯法
近兩年政治書在書展幾乎絕迹，「藍藍的天」今年推出約10本新書，除了區家麟的新書外，亦有李立峯的《閱讀新聞—專業價值和媒體批判》等，負責人伍自禎料銷情按年增約1成，又稱以往亦有售區家麟著作，形容僅是政治人物的一般文學著作。他又指不擔心出售有關書籍會惹來麻煩，「政府話下架書可以喺書局賣，無話犯法」，而且去年亦無收到大會轉介投訴。
排頭位書迷排通宵 只為購買林詠琛親筆簽名小說
書展今早未開始入場，場外已有逾百名書迷排隊等候入場。排頭位的杜先生說等候一晚「幾攰」，但因為林詠琛的親筆簽名小說，在坊間不易找到，所以昨晚約12時已從屯門來到會展排隊，他預計會花1,000至2,000元買書。
被問到與往年有何不同。他指現場氣氛很好，但覺得今年入場時的路程較長。他又提到今年不用戴口罩會「無咁辛苦」，也感覺今年排隊的人較過去一兩年多一倍。
今年書展成人門票加價20%，盛惠30元，為15年來首次加價，兒童門票維持10元。現場不設實體票銷售，市民可在便利店或網上購票。