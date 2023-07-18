書展2023｜明日灣仔會展開鑼 料入場人數較過去兩年有十分一增長

第33屆書展將由明天（19日）至25日一連七日於灣仔會展舉行，亦是疫後通關的首個書展，連同運動消閒博覽及零食世界，有接近780間參展商參與。貿發局副總裁張淑芬表示，適逢通關，今年書展海外或內地參展商佔十分之一，預期今年入場人數亦較以過去兩年有十分之一的增長。適逢消費券於周日派發，張淑芬期望消費券有助帶動市民消費。

今年書展的年度主題為「兒童及青少年文學」，將為市民帶來超過600項文化活動。其中「名作家講座系列」邀得中國著名作家余華來港出席講座。張淑芬表示，其中幾位名作家系列講座十分熱烈，已有數千人報名，正尋覓合適場地，冀讓已報名的讀者屆時皆可入場。

今屆書展是通關後首個書展，張淑芬表示，過去兩年因未有通關，入場人數大約80萬，相信今年通關後入場人次會比以往多。她表示，今屆書展約有十分之一的參展商來自海外及內地，預計入場人次也是相同增幅。她續指，由於會展站投入使用，羅湖及落馬洲口岸皆可直達會展，便利旅客前往書展。政府於周日派發消費券，張淑芬期望，消費券可刺激市民消費，但帶正面影響。