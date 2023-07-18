書展2023｜書展首推廚餘分類回收　會展設「綠在會展」行動賞贈爆谷

會展一直積極推動各持份者參與可持續發展，適逢今年香港書展即將舉行，更推出「綠在會展」行動，不但繼續在現場設置多組廢物分類回收桶，更首次推行廚餘分類回收，全面實踐綠色承諾，會展表示，市民若將廚餘及廢物放入正確回收桶內，即可免費獲贈爆谷一份。

書展2023｜會展於書展設「綠在會展」行動賞贈爆谷

會展表示，一連7天的香港書展將於周三（7月19日）開展，會展將於會展中心大會堂的美食區（[email protected] Hall）及參展商用膳區（展覽廳 5E），特別設置9個廢物回收區，回收桶將分為收集廚餘、一般垃圾、塑膠、鋁罐、 玻璃、廢紙和紙盒飲品包裝等可回收的廢物和一般廢物，桶上並附有分類小貼士， 讓大家即時「長知識」。

會展又派出「綠在會展」大使，從旁教導大家如何正確回收廚餘廢物，只要市民分類正確，大使便會即時送出爆谷換領券一張，憑換領券即日可免費換領迷你爆谷一份，數量有限，先到先得。