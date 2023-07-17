書展2023｜4大專院校校長出席書展 分享閱讀心得談高等院校發展

一年一度的書展將於本周三(19日)開幕。香港青年協會「專業叢書統籌組」今年新增「閱讀大學問」節目，4位大專院校校長，包括：香港大學校長張翔教授、香港演藝學院蔡敏志教授、香港教育大學校長張仁良教授，以及香港恒生大學校長何順文教授將會到書展會場，與青年談閱讀心得及高等院校發展。

此外，青協「專業叢書統籌組」繼續出版10本刊物，當中兩本透過由語文教育及研究常務委員會(語常會)支持及語文基金撥款的「校園作家大招募計劃」，選出兩位優秀學生。來自德望學校的中四學生陳佳潁勇奪非小說組冠軍，其作品《崖歌》以苦難與生命為主題，揭露生活的大小苦楚，探討如何面對困境苦難。小說組的冠軍同樣來自德望學校。中四學生黎欣瞳的《一杯奶茶，一件案情》呈現一樁樁透著奶茶香氣的案件，情節懸疑，亦藉此勉勵人生。

另外，由青協舉辦的「青年作家大招募計劃」，其中一位獲選作家「鴦走蛋寺」透過《精神病，是咁的》一書，勇敢而又幽默地回顧自己入住精神病院的經歷，以青協專業社工的補充，讓社會對精神病加深認識。另一位獲選作家陳微的《舖貓紀》則寫舖頭貓，也寫城市；是真實故事，也是文學創作；探索寫作可能，也探索動物倫理。

其餘 6本刊物包括：助讀者培養「數碼素養」的《數碼世界生存指南》；描繪青年與鄰舍相處的繪本《打開鐵閘》；透過坐電車認識港島東風景，藉此提升孩子語文及藝術發展的親子閱讀繪本《路軌上的叮叮咚東》；以真實例子帶家長避開管教盲點的《做人父母甚艱難——全能家長攻略》；提供了 365 個實用的全健生活提案，陪伴各位開展一整年的自我照顧之旅的《好治癒 365 日全健行動手冊》和結集 10位香港運動產業專才訪問的《香港代表 II》。

青協在今年書展中設立「大樹」打卡位，「青協書室」將於「香港書展 2023」綜合書刊館 1A–D16 發售一系列

新書，書展期間設有一本八折、三本或以上七折的優惠。