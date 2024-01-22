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2024-01-22 19:31:12

書送快樂設置期間限定好書收集站 市民捐書贈學校及社區中心

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書送快樂設置期間限定好書收集站 市民捐書贈學校及社區中心

書送快樂設置期間限定好書收集站 市民捐書贈學校及社區中心

原定在4月1日實施的垃圾徵費，改為8月1日在公眾實施，而政府會於4月1日在各部門及樓宇進行「先行先試」；垃圾徵費雖一度押後，但不少市民正在「斷捨離」，包括收藏多年愛書。然而，這些書無時限，不應淪為堆填區一員。本地慈善團體「書送快樂」適逢年尾設置期間限定好書收集站 ，市民可捐出書轉贈予學校及社區中心，賦予舊書第二生命。

書送快樂成立於2009年，宣揚看書能帶來無限快樂。他們自2009年成立至今，從愛書人手中接收逾210,000本好書，為其中近1710,000本找到新主人， 相等拯救了1,710棵樹；另會主辦各類型文化活動逾百項，期能令看書成為生活一部份。

捐贈者可得印花 換購心儀義賣書籍

書送快樂表示，將在本週六及日(27/1、28/1)、2月3至4日及3月16至17日 ，早上11時至晚上7時設期間限定好書收集站。市民可在將軍澳寶林邨樂善堂劉德學校的收集站捐出七成新或以上、書價不低於 HKD30，及沒有缺頁、畫花、發黃或明顯摺痕的書籍。為表謝意，捐贈者每本獲「好書收集站」接收的書籍，一個均可得HKD$10印花，於16-17/3在同一地點「有情有義賣」期間換購心儀書籍。

同一書籍勿捐多於三部

書送快樂又提醒，同一書籍請勿捐贈多於三部，「例如你有10本一模一樣的《小王子》，我們最多只能接收三本，以期善用儲存空間，服務更多愛書人」。另外，團體不接收漫畫書、言情小說、教科書；技術參考書、商業、 財經及投資類別、旅遊指南、字典、雜誌／期刊、簡體書、聖經、佛經等宗教典籍、及列明不可轉售的書籍。

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