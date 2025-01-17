曼聯名宿艾夫拿夥「深水埗明哥」派飯　大讚對方是傳奇(有片)｜Ray Online

現年43歲的曼聯名宿艾夫拿（Patrice Evra，又譯艾拉）近日到訪香港，該位法國籍左閘昔日球星除在尖東海傍的李小龍像前留影，昨日（16日）更穿上李小龍T恤現身深水埗，到「深水埗明哥」開設的餐廳「北河同行」，向長者及無家者等基層人士派飯，艾夫拿更留言「微小的善舉足以改變生命」，並大讚明哥是傳奇（Legend），獲球迷大讚「英超球員香港派飯第一人」。

艾夫拿於Instagram專頁發帖，可見他於深水埗明哥的「北河同行」餐廳外，向長者及街坊派飯，長者及街坊不斷致謝。他在帖文表示，「一個微小的善舉可以改變生命，讓我們幫助有需要人士，傳播正能量。我母親經常和我說『付出越多，收穫越多」。艾夫拿亦上載限時動態，以Hashtag「#Legend」形容深水埗明哥（Ming gor），大讚對方：「我喜歡他（明哥）所做的事，他總是善待有需要的人，能夠回饋社區非常重要，我們是有能力的一群，這個男人是一個傳奇。」

親身陪明哥推車仔去公園派飯

明哥接受傳媒訪問時披露一周前有「代理人」與他接觸，指艾夫拿希望了解更多香港情況，於是一拍即合免費派發300個飯盒給有需要人士，艾夫拿更親身陪他推車仔去公園派飯，有曼聯球迷聞風後即帶波衫去公園拎簽名影相。他表示從未試過有英超球星到深水埗派飯，「係好事嚟，希望畀多人知道香港繁榮嘅背後，有人捱緊窮」。

艾夫拿來港上載的影片中，以廣東話及普通話與香港球迷打招呼，「好開心嚟到香港，會帶著滿滿嘅正能量去學習香港本土文化」，他之後亦到過尖沙咀星光大道，在李小龍像前擺pose留影。