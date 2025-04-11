曼聯訪香港｜千元以下門票沽清　球員通道旁位置搶手（不斷更新）

【17:45更新】《am730》在下午5時半後再次登入，看台四角的2,490元門票也大幅減少。相關座位位於球場的四邊角度，當中北看台兩邊更是球員的出入口處，對索取簽名相當有利。 【15:50更新】在下午3時45分左右，《am730》再登入發現990元的門票亦售罄，即1,000元以下門票全部沽清，而二樓看台的其餘1,190及1,390元也僅餘少量。不過球場邊的四面看台都仍有不少門票發售。 【13:25更新】在下午1時20分左右，《am730》觀察發現690元的門票也售罄，而990元亦僅餘少量「單丁位」。

英超球會曼聯下月訪港，門票今午（11日）正式開售。《am730》網上實測，在中午登入後在網上等候不足半小時已可登入，但大部份1,000元以下價格的門票都已被人鎖死。在半小時後，最平的390元門票售罄。 英超球會曼聯5月30日會在香港大球場與香港代表隊進行表演賽，這是相隔12年後曼聯再度訪港。雖然曼聯在英超及歐洲賽事的成績近年已乏善足陳，但在香港仍有一大班球迷支持。在今午12時正開售，《am730》記者就嘗試登入網站，網頁顯示為正在「排隊」輪候登入，大約等待20多分鐘已成功進入購買頁面。不過當中990元、690元及390元門票已列為數量「有限」，並表示因為有其他用戶鎖上了而不能購買，至於1,000元以上的門票就未有問題。