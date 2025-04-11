曼聯訪香港｜半小時可登入　千元以下門票接近沽清（不斷更新）

英超球會曼聯下月訪港，門票今午（11日）正式開售。《am730》網上實測，在中午登入後在網上等候不足半小時已可登入，但大部份1,000元以下價格的門票都已被人鎖死。在半小時後，最平的390元門票售罄。

英超球會曼聯5月30日會在香港大球場與香港代表隊進行表演賽，這是相隔12年後曼聯再度訪港。雖然曼聯在英超及歐洲賽事的成績近年已乏善足陳，但在香港仍有一大班球迷支持。在今午12時正開售，《am730》記者就嘗試登入網站，網頁顯示為正在「排隊」輪候登入，大約等待20多分鐘已成功進入購買頁面。不過當中990元、690元及390元門票已列為數量「有限」，並表示因為有其他用戶鎖上了而不能購買，至於1,000元以上的門票就未有問題。