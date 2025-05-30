曼聯訪香港｜曼迷羅淑佩着紅魔定港足波衫？ 加加得得有建議

英超球隊曼聯今晚（30日）8時在大球場與香港足球代表隊踢友賽，身為曼聯球迷的文化體育及旅遊局局長的羅淑佩，早上在社交平台上透露自己會到場支持愛隊。她又再次撰文上演「小劇場」以「港產大熊貓」加加、得得的身份，為羅淑佩穿邊件波衫作建議。

小劇場中，加加問「兩件衫都係紅色，有咩分別呀？」，得得同加加講雖然都是紅色，但仔細一看，一件是曼聯波衫，一件是港隊波衫。至於Auntie Rosanna(羅淑佩)今日會穿邊件波衫到現場？得得就說要穿贏隊的波衫，加加就建議要兩件波衫都帶到現場！

羅淑佩在上任文體旅局局長之初，適逢曼聯傳奇領隊費格遜來沙田馬場，觀看愛駒比賽，當時羅已透露自己「係一個40年嘅曼聯粉絲」，第一個喜歡的球員是韋西迪。年初四賀歲盃，由退役世界級球星組成的「世界明星隊」與香港足球名宿組成的「香港明星隊」獻技，「世界明星隊」有兩大曼聯球星傑斯和史高斯，在賽前兩隊球員與嘉賓握手的環節中，已見到羅淑佩與傑斯和史高斯特別多講幾句：「對於一個40多年曼聯擁𧄌來說，能夠親身告訴Ryan Giggs（傑斯）自己是他的超級粉絲，絕對是夢幻一刻！」

另一名宿約基上月出席曼聯訪港記者會後到訪文體旅局與羅淑佩見面交流，羅笑言自己不滿曼聯今季成績「哭波喪」：「我說如果曼聯前鋒的把握力如約基當年，球隊處境應該大不相同吧！」