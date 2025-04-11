曼聯5.30來港獻技 承諾球星隨隊 門票今午公售 最平390

英超球會曼聯下月底訪港，主辦單位昨公布詳情。曼聯方面承諾若隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、卡斯米路(Casemiro)及阿密特迪亞路(Amad Diallo)等主力，健康狀況良好將會來港。門票在今日中午起在購票通(Cityline)平台發售，由390至2,990元，賽會表示網上預售門票售罄的僅屬供曼聯球迷會的少數，大部分門票仍是向公眾發售。 相隔12年，曼聯在季尾再來港獻技，並在下月30日在香港大球場與中國香港足球代表隊「拍跳」。港隊主帥韋斯活在記者會上表示，今次港隊能以曼聯作為亞洲盃外圍賽的備戰，會認真對待。出席記者會的曼聯代表表明，紅魔承諾會讓隊中球星悉數隨隊。他們表示，將要出戰國際賽的隊長般奴，會在6月1日才向葡萄牙國家隊報到，故只要是健康，必定會隨隊。

曼聯又指，球隊今季有一定的傷兵，但近期也已陸續康復，並期望今季表現活躍的迪亞路復出，並能趕及隨隊。 場地訓練門票派予受邀人士 主辦賽事的ProEvents主席金偉明就表示，曼聯抵港後，5月29日的場地訓練不會向公眾開放，但會派發門票予受邀請人士入場。曼聯在港行程還會參與贊助商活動。 金偉明透露，今次賽事在去年10月已與紅魔方面協商，並待曼聯確認後，向政府申請M品牌的贊助。對於今次未能安排到啟德體育園比賽，他坦言是有點可惜，但相信球迷還是會到場觀賽，故不怕7月還有另外兩場國際球隊的表演賽「分薄」球迷的注意。對於有關於曼聯預售門票售罄，他表示僅屬於小量預留給曼聯的球迷會，涉及不足公售的十分一；強調所有門票都會公開給球迷，呼籲球迷今日盡快購票。