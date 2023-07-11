曼聯U16下月訪港　旺角大球場與本地青年隊兩場對賽　門票明天10時登記領取

疫情過後，海外交流活動陸續重返香港。由馬會主辦的「賽馬會青少年足球精英匯」經歷3年疫情再度舉辦，其中曼聯U16青年隊將於下月6日至13日訪港，並於旺角大球場進行兩場表演賽，為「開心香港」的活動之一，公眾可免費入場。市民可於明天(12日)早上10時起，透過活動主題網頁登記比賽門票。

曼聯U16青年隊曾於2017及2018年兩度訪港，隨着疫情過去今年再度訪港，一行34人將於下月6日至13日來港，與中國香港18歲以下代表隊及中國香港青年聯賽選手隊，於9日及12日在旺角大球場進行兩場表演賽。市民可於明日早上起，透過活動主題網頁登記免費門票，預計派發超過13,000張門票，先到先得。

表演賽為「開心香港」的活動之一，除了兩場表演賽外，屆時場內亦設有不同活動及表演，表演嘉賓包括湯令山及洪嘉豪。此外，場內亦設有體育及足球技術有獎攤位遊戲，以及不同打卡位，包括2023聯賽盃錦標、奧脫幅球場及球員展板。