曾俊華赴華強北消費 「人流走向物價較低地方係必然」 盼港認清定位勿自怨自艾 ｜Ray Online

港人北上消費熱潮持續，就前財政司司長曾俊華都去返咗內地玩！曾俊華今日(23日)喺分享前排同朋友、家人，一齊去深圳嘅華強北行下；佢提到過關嗰陣，「真係人頭湧湧，乜嘢年紀嘅人都有」；曾俊華一行人過咗關就先去醫肚，飲杯茶，食個包，仲讚「食到捧住個肚，食物都算唔錯，但係價錢就大約只係香港嘅三分之一」。

曾俊華又話，佢以前都好鍾意去鴨寮街尋吓二手寶，而華強北就主要賣啲新款嘅電子產品，而成個區嘅面積，就比鴨寮街大好多好多，店舖林立，「嗰度有好多古靈精怪、你意想不到嘅產品，而價錢係會令到人好有驚喜。」，佢仲相當欣賞嗰度店員嘅服務態度，「佢哋好有心機咁慢慢介紹產品，教你點樣用。」