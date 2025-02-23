曾俊華赴華強北消費 「人流走向物價較低地方係必然」 盼港認清定位勿自怨自艾 ｜Ray Online

港人北上消費熱潮持續，就前財政司司長曾俊華都去返咗內地玩！曾俊華今日(23日)喺分享前排同朋友、家人，一齊去深圳嘅華強北行下；佢提到過關嗰陣，「真係人頭湧湧，乜嘢年紀嘅人都有」；曾俊華一行人過咗關就先去醫肚，飲杯茶，食個包，仲讚「食到捧住個肚，食物都算唔錯，但係價錢就大約只係香港嘅三分之一」。
曾俊華又話，佢以前都好鍾意去鴨寮街尋吓二手寶，而華強北就主要賣啲新款嘅電子產品，而成個區嘅面積，就比鴨寮街大好多好多，店舖林立，「嗰度有好多古靈精怪、你意想不到嘅產品，而價錢係會令到人好有驚喜。」，佢仲相當欣賞嗰度店員嘅服務態度，「佢哋好有心機咁慢慢介紹產品，教你點樣用。」
大有斬獲
曾俊華亦開心搵到有一間舖頭，有賣blue ray player，感慨依家個個都喺串流平台聽歌同睇戲，「咁多年嚟，我儲儲埋埋咁多珍藏，就係因為啲舊機壞晒，又搵唔到人修理，搞到啲碟已經封塵多時。」，而家搵到一千零一間舖頭，賣一千零一款嘅blue ray機，唔少嘅碟終於可以重見天日喇。
香港要快啲認清定位
最後曾俊華都有講到，北上消費已經成為唔少香港人嘅生活日常，「人流走向物價較低嘅地方係必然嘅趨勢」，佢明白香港唔少零售同飲食業朋友都叫苦連天，但係我哋唔可以終日自怨自艾，稱香港要快啲認清自己嘅定位，走自己嘅路，先至係長遠生存之道。