曾因學生能力遜質疑自己 特殊校教師：鼓勵關心重要

教師在校園除向學生傳授知識，及時送上關懷和鼓勵也十分重要。李明欣任教的香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，學生大多為肢體傷殘，她認為教師若可以多鼓勵和關心學生，令學生感到自己是獨一無二的。她又指，教師職責是與學生同行、了解其內心，使他們感受到來自老師的愛。當教師投放在學生身上的時間愈多，便愈能知道學生內心想法。
在特殊學校作育英才逾十載的李明欣，是敬師日慶典獲表揚的1,600名教師之一。她坦言，過去曾對教師身份感迷惘，憶述成為教師首年任教的學生多有特殊需要，能力未及一般學生；教數學的她看到學生連掌握簡單數學都有困難時，不禁感到氣餒，更一度質疑自己的教學能力。
慢慢教學生總會「學到嘢」
後來李明欣與其他教師傾訴，發現學生雖然學習能力稍遜，但只要多加留意，便會看到學生們正以自己的步伐慢慢進步。作為教師的她只需要慢慢教，學生總會「學到嘢」。
李明欣又說，日常有把教學融入生活，例如帶學生到超級巿場學數學，在包裝盒上看日期、學習找續等，希望學生在不同地方都能接觸到數學。
元素周期表變遊戲添樂趣
另一獲表揚的教師朱國傑，於香島中學任教化學、科學及德育等科目，手執教鞭逾二十載。他有感現今學生側重中學文憑試，往往只著重答題技巧，課堂變得平鋪直敘，他決意把創新教學元素帶到課堂，希望學生可以更享受學習過程。如將元素周期表放進紙牌遊戲，讓學生從遊戲中學習，認為這可令學生加深印象，靈活運用知識。
敬師運動委員會昨舉辦「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」，今屆有來自近850間中小學、幼稚園及特殊學校，超過1,600名教師獲表揚，為歷屆最高。