曾因學生能力遜質疑自己 特殊校教師：鼓勵關心重要

教師在校園除向學生傳授知識，及時送上關懷和鼓勵也十分重要。李明欣任教的香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，學生大多為肢體傷殘，她認為教師若可以多鼓勵和關心學生，令學生感到自己是獨一無二的。她又指，教師職責是與學生同行、了解其內心，使他們感受到來自老師的愛。當教師投放在學生身上的時間愈多，便愈能知道學生內心想法。

在特殊學校作育英才逾十載的李明欣，是敬師日慶典獲表揚的1,600名教師之一。她坦言，過去曾對教師身份感迷惘，憶述成為教師首年任教的學生多有特殊需要，能力未及一般學生；教數學的她看到學生連掌握簡單數學都有困難時，不禁感到氣餒，更一度質疑自己的教學能力。