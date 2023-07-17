曾國衞偕上任一周大灣區專員今訪京　林定國謝展寰明分別率團訪內地

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多名司長、局長和副局長今日(17日)或明日(18日)會離港到訪內地。政制及內地事務局局長曾國衞今日下午啟程前往北京訪問，其間將拜會相關中央部委，剛上任一星期的粵港澳大灣區發展專員陳潔玲亦會隨行。

林定國率高官出席「一帶一路」相關會議

至於明日亦會有多名官員離港前往內地，其中律政司司長林定國將啟程往北京，以港府去年成立的「融入國家發展大局督導組」下「一帶一路」發展小組組長身份，率領商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局副局長陳浩濂和創新科技及工業局副局長張曼莉，出席周三(19日)舉行的支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第六次會議。

林定國在北京期間，亦會與中華全國律師協會、國家法官學院、中國政法大學和亞洲基礎設施投資銀行等多個機構和組織會面，促進兩地機構深化交流合作、增加香港法律業界發揮所長的機會等。