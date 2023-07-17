曾國衞偕上任一周大灣區專員今訪京　林定國謝展寰明分別率團訪內地

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多名司長、局長和副局長今日(17日)或明日(18日)會離港到訪內地。政制及內地事務局局長曾國衞今日下午啟程前往北京訪問，其間將拜會相關中央部委，剛上任一星期的粵港澳大灣區發展專員陳潔玲亦會隨行。
林定國率高官出席「一帶一路」相關會議
至於明日亦會有多名官員離港前往內地，其中律政司司長林定國將啟程往北京，以港府去年成立的「融入國家發展大局督導組」下「一帶一路」發展小組組長身份，率領商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局副局長陳浩濂和創新科技及工業局副局長張曼莉，出席周三(19日)舉行的支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第六次會議。
林定國在北京期間，亦會與中華全國律師協會、國家法官學院、中國政法大學和亞洲基礎設施投資銀行等多個機構和組織會面，促進兩地機構深化交流合作、增加香港法律業界發揮所長的機會等。
謝展寰率團訪問廣州肇慶
另外，環境及生態局局長謝展寰明日亦會與環境局常任秘書長(食物)劉利群、漁農自然護理署署長梁肇輝和環境局、漁護署人員，啟程前往廣州及肇慶訪問，其間會拜訪廣東省農業農村廳，以加強粵港兩地漁農業交流和合作。謝展寰亦會參觀肇慶市觀星養殖基地、廣東國際漁業高科技園、大灣區「菜籃子」(增城)通關便利區及從化馬場等，了解相關產業的最新發展。
政府表示，曾國衞將於周三返港，其間由政制及內地事務局副局長胡健民署任局長。林定國將於周四(20日)下午返港，離港期間由律政司副司長張國鈞署理律政司司長，丘應樺離港期間由商務及經濟發展局副局長陳百里署任局長。謝展寰亦會於周四下午返抵香港，離港期間由環境及生態局副局長黃淑嫻署任局長。