曾國衞稱明年立法會選舉將優化安排　暫無意更改提名機制

新一屆立法會選舉將於明年舉行，政制及內地事務局局長曾國衞說，將優化選舉安排，包括利用更多電子化、自動化的方法，提升選舉的效能及準確性，過程中有可能需修改法例。至於會否新設邊境投票站或進行郵寄選票，他表示，會因應過去的經驗再重新檢視。曾國衞又認為，選舉提名機制已發揮預期效果，確保愛國者治港，暫時無計劃在明年選舉更改參選「入閘資格」。

曾國衞︰一定要打通這些關節位 曾國衞接受《星島日報》專訪時亦表示，現時香港與大灣區處於一個國家、兩種制度、3種貨幣和3個不同關稅區，某程度上造成融合發展的障礙，認為「一定要打通這些關節位」，以有效促進灣區的融合發展。他說，本港現時已參與9個內地省市、自治區區域合作的平台，未來會因應不同省市、自治區的發展潛力，以及與香港的互補的情況，考慮增設不同合作機制。曾國衞又指出，現時本港有5個駐內地辦事處及11個聯絡處分佈全國，足以應付發展需要，如有需要將進行適當調整，不排除會增加。