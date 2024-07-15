曾國衞：工作小組倡短期愛國主義教育聚焦國慶活動

曾國衞說，小組建議在短期工作上應該聚焦，大力推廣75周年國慶活動。

政府成立「愛國主義教育工作小組」全方位制訂推動愛國主義教育的策略，在立法會政制事務委員會上，政制及內地事務局局長曾國衞說，小組建議在短期工作上應該聚焦，大力推廣今年中華人民共和國成立75周年的國慶活動，希望透過舉辦結合愛國主義教育的國慶活動，在社會、社區厚植愛國主意情懷，目前各政策局及部門正積極籌備相關活動，當局會適時公布詳情。

商界立法會議員嚴剛關注，當局會否考慮在本地訂立愛國主義教育法，曾國衞回應表示暫時未有計劃，目前政府在進行相關工作上已很有規範，並積極鼓勵民間團體舉辦愛國主義教育活動，擔心若設立太多規範，未必能達到預期的效果，但當局會密切注意情況，並盡量為民間團體提供舉辦活動所需的建議。