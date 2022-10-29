曾國衞：或將法定團體及公共事務要職人士納入宣誓範圍

政制及內地事務局長曾國衞表示，將全面檢視公職人員的宣誓安排，指政府正考慮要求涉及公帑資助的法定團體人員及公共事務位居重要職位的人士宣誓。

曾國衞今日於一個電台節目中表示，根據香港法例第201章，公職人員指政府人員、公共機構的僱員及其管治團體，例如管理局、董事局或委員會的成員。曾國衞指，希望如有機會管治香港或有機會在公共事業上負擔重要職位等人士，都納入宣誓範圍，但他未表明有具體時間。

政府現時未有打算進行區議會補選

曾國衞提及今屆區議會任期將於明年底屆滿，正與民政及青年事務局進行檢討工作，範疇包括未來地區行政職能，他又指政府對區議會持開放態度，但確保區議會職能符合《基本法》及「愛國者治港」的原則，並具有咨詢功能。而補選籌備工作最少半年，法例規定任期結束前4個月不宜進行補選，因此政府現時未有打算進行區議會補選，未來集中處理12月18日的立法會補選及2023年1月的村代表選舉。他指立法會補選的投票時間為早上9時至11時半，共兩個半小時，並分為5個時段投票。但強調地區工作仍繼續，包括撲滅罪行委員會、防火委員會等，不同部門亦繼續處理地區事務。

曾國衞：研究修例保障內地居民來港免受歧視

曾國衞又指，2019年社會事件後，本港出現不少針對內地人的歧視，損害兩地感情和香港形象，形容為十分離譜，政府現正研究修例，保障內地居民來港免受歧視，已將初步想法諮詢立法會，平機會亦積極參與，稍後會提上立法會審議。

曾國衞又指，雖然香港居住環境不及內地廣闊，但香港有一國兩制、開放、發達、自由經濟體等優勢，有不少發展機遇，相信有人才願意來港；又計劃於駐粵辦轄下設立「粵港澳大灣區推廣中心」，支援在大灣區的港人，曾國衞指，會積極與中央部委、各地省市政府緊密聯繫，打通人流、物流、資金流、信息流。