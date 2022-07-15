曾提早領強積金 不獲發消費券 須14日內上訴 秘書處接4000申述

續有被指不符資格領取消費券的市民，到政府臨時服務中心提出申訴。

政府第二階段消費券將於8月7日正式發放，但近日陸續有市民收到政府短訊通知，指他們曾以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金，不符合新一期消費券的領取資格。昨續有市民湧到政府臨時服務中心，務求趕及短訊所示的14日限期內提交申述資料。

政府發放第二階段消費券，新增「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，其中以「永久性地離開香港」為由提早領取強積金為其中一個考慮因素。惟近日不少提前領取強積金後已返港生活的市民收到政府短訊，指他不符合當局要求，不會獲發第二階段消費券。

有公屋居民表示，自己已在港居住幾十年，僅2008年提取過強積金。他現時每年也交稅2萬多元，不明白為何內地新來港人士也獲發消費券，自己卻獲發短訊，指他不能領取消費券。

位於觀塘觀點中心的政府臨時服務中心，昨晨已有數十名市民因被取消領消費券資格而到場申述。10年前提早取強積金後回港的陳小姐(化名)表示，昨排隊約25分鐘後，職員給予她一份表格坐下來填寫資料，並要求抄寫「曾經提取過強積金，本人並沒有意圖永久離開香港及能夠提供證明文件，現時已經有供回強積金」等字句作聲明。她向工作人員提交報稅表及工作證明影印後，便可離開。

接獲短訊市民如認為符合資格，如已回流香港多年，可在收到短訊的14天內，以書面向秘書處提交申述，覆檢表格可在消費券計劃網站下載或透過熱線18 5000索取。秘書處會考慮其理據及證明作覆核。

政府發言人表示，秘書處會在6星期內以書面通知申請人其覆核結果，而截至本周二(12日)，秘書處共接獲約4,000個相關申述。

政府：秘書處不能隨意查閱資料

對於外界質疑當局向提早拿取強積金，但早已回港工作和納稅的市民發出取消資格短訊，政府發言人解釋，秘書處並不能隨意查閱個別登記人的其他資料，如根據《稅務條例》下的保密條款，稅務局不能披露納稅人的資料，包括有否在某財政年度繳稅。而市民如提早取回強積金後返港及再次參加強積金計劃，強積金受託人毋須為此通知積金局，因此積金局亦沒有相關資料。