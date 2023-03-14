曾由邱騰華胞弟持有 銅鑼灣酒店轉為青年宿舍提供194個宿位

民政及青年事務局今日(14日)向香港青年聯會，批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。資助計劃下首個獲批的青年宿舍項目，位於銅鑼灣摩理臣山道一整幢酒店，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。翻查資料，相關酒店應為銅鑼灣晉逸時代精品酒店。
目標5年內提供約3,000個宿位
為協助青年發展，《施政報告》中宣布，政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在5年內，提供額外約3,000個宿位。為此，民政及青年事務局於今年1月初推出資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。
上述酒店曾由邱騰達旗下持有
銅鑼灣晉逸時代精品酒店位於摩理臣山道39號，旅遊網站資料顯示，酒店房間面積160至330方呎，每晚房價約由600餘元起。不過，2020年酒店網頁已顯示，「為配合晉逸酒店集團業務發展新方向，晉逸時代精品酒店。銅鑼灣於2020年2月26日合約完畢後將不會續約，繼而我們會投放更多資源於優化尖沙嘴寶勒巷、中環蘭桂芳及威靈頓街之分店，包括擴建晉逸精品酒店，尖沙嘴大堂工程亦於年內展開」。
上述物業前身為商業大廈，於2009年完成改裝後，晉逸時代精品酒店正式開業，當時物業由前商務及經濟發展局局長邱騰華的胞弟，邱騰達旗下帝邦投資持有，提供93個酒店房間，總樓面面積約55,238方呎。及後於2013年，帝邦投資把物業轉售予正八集團，作價6.8億元，平均每間房價值約731萬元。當時晉逸酒店與新買家簽訂售後租回的租約，首3年月租195萬元，其後以月租250萬元續租。而在2016年，正八再次以8.8億轉售予紀惠集團或有關人士。