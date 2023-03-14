曾由邱騰華胞弟持有 銅鑼灣酒店轉為青年宿舍提供194個宿位

民政及青年事務局今日(14日)向香港青年聯會，批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。資助計劃下首個獲批的青年宿舍項目，位於銅鑼灣摩理臣山道一整幢酒店，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。翻查資料，相關酒店應為銅鑼灣晉逸時代精品酒店。

目標5年內提供約3,000個宿位

為協助青年發展，《施政報告》中宣布，政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在5年內，提供額外約3,000個宿位。為此，民政及青年事務局於今年1月初推出資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。