曾禁學生用AI做功課　港大新學年起為師生提供生成式AI應用程式

香港大學在9月新學年，會為師生免費提供多個生成式人工智能(GenAI)應用程式，包括ChatGPT、Microsoft OpenAI、Dall-E等，但限制每名學生每月只可向應用程式發出20個指令。校方認為設置上限，可以令學生經過思考才向AI發問，亦可避免校外人士透過學生使用有關程式。

若功課相似率高 校方將會見學生

學生使用人工智能應用程式提交成果後，必須適當説明資料出處和引用來源等，港大指不希望學生直接呈交由AI生成的答案，期望學生自行理解課程內容後，再判斷AI的答案是否正確，校方同時會鼓勵教學人員以不同評核方式，包括舉行不允許上網尋找資料的考試、口頭答辯、課堂現場示範等評估學生的學習成果。港大個別課程會禁止使用AI，但學生在其他課程提交AI生成的答案，不被視為抄襲。校方又指，目前檢視抄襲的軟件，未能足以判斷學生呈交的答案有否使用AI，所以不希望武斷地懲罰學生。但如果功課相似率高，將會見有關學生了解情況。